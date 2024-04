La cantante Courtney Love, líder del grupo Hole, ofreció una entrevista a Evening Standard donde no solo habló de sus proyectos musicales, sino que sorprendió al dar su opinión sobre algunas de las mujeres más influyentes de la industria musical en la actualidad: Lana del Rey y Taylor Swift, a quien no considera una artista importante.

La exesposa de Kurt Cobain fue invitada para hablar de su nueva serie “Courtney Love’s Women”, pero no desaprovechó la oportunidad para criticar duramente a dos de las estrellas mundiales de la música.

“Taylor no es importante. Puede ser un refugio seguro para las chicas, y probablemente sea la Madonna de ahora, pero no es interesante como artista”, aseguró Courtney Love al referirse a la artista que recorrió el mundo con The Eras Tour.

Por si fuera poco, Courtney también habló sobre Lana Del Rey y aseguró que dejo de gustarle su música desde el año pasado, luego que hiciera el cover de un tema. Como se recuerda, Del Rey había declarado que, para ella, Love y Cobain eran los únicos “verdaderos genios musicales” que había conocido.

“No he disfrutado de Lana desde que hizo un cover de una canción de John Denver y creo que realmente debería tomarse siete años de descanso… Hasta ‘Take Me Home, Country Roads’, pensé que era genial. Cuando estaba grabando mi nuevo álbum, tuve que dejar de escucharla porque me estaba influenciando demasiado”, señaló.

Finalmente, Courtney Love también habló sobre Beyoncé, a quien elogió por el reciente lanzamiento de su álbum “Cowboy Carter”; sin embargo, dijo que todavía no le “gustaba mucho”. “Como concepto me encanta. Simplemente no me gusta su música”, aclaró.

Taylor Swift elogia a Mimy Succar en alfombra roja de los Grammy y su reacción se vuelve viral