La cantante cubana Dailyn Curbelo sorprendió a sus fans al presentar en su canal oficial de YouTube el videoclip del tema “No me dejes solo”, el cual dedicó a su madre como un homenaje póstumo tras su deceso a principios del 2023.

La cantante cubana perdió a su madre Amarilys Nuñez este año y, según contó, fue un proceso bastante difícil para ella y su familia. Sin embargo, lejos de ahogarse en sus penas, decidió salir adelante y trabajar en el desarrollo de su carrera musical.

“Nos golpeó bastante la partida de mi madre, pero ella siempre nos decía que el show tiene que continuar, así que ‘No me dejes solo’ es para ella y todas las mamitas que ya partieron. El video clip fue grabado en Cuba con profesionales audiovisuales”, señaló la cantante.

En el videoclip, la cubana muestra imágenes de su infancia junto a sus hermanas y aparece su madre al lado, recordando momentos felices.

Sobre su nuevo tema, Dailyn Curbelo se mostró bastante satisfecha, pues ha recibido una gran cantidad de comentarios positivos en las redes sociales que, sobre todo, destacan la fortaleza que le heredo su progenitora.

“Le ha encantado la letra a la gente, sobre todo cuando canto: ‘cuánto quisiera que se devolviera el tiempo para revivir momentos que no volverán jamás’. Agradezco al público por ese cariño que me dan y me impulsan a seguir”, refirió.

Por otro lado, Dailyn Curbelo, quien lleva más de 12 años viviendo en el Perú, señaló que sigue realizando presentaciones junto a su orquesta en Rústica de la Costa Verde.