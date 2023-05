Luego de 10 años desde su última visita, Claude Strilio quien es reconocido a nivel mundial por haber sido la voz y creador de Anything Box, vuelve a Perú para brindar un único concierto. El show se llevará a cabo el próximo 22 de junio en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco.

Entre los éxitos que lo volvieron conocidos suenan “Living in Oblivion”, “Jubilation”, “When We Lie”, “Kiss of Love”, “Carmen”, entre otras. Todas ellas sonarán en esta noche, la cual es obligada para todos los amantes del new wave y el synthpop en general.

Cabe destacar que el año 1992 trabajaron con Gareth Jones, quien antes estuvo con Erasure y Depeche Mode. Juntos le dieron forma a ‘Worth’, su segundo álbum. Luego siguieron ‘Hope’ (1993), ‘Elektrodelica’ (1997), ‘The Universe Is Expanding’ (2001), ‘The Effects of Stereo TV’ (2003), ‘Future Past, Fan Tapes and Time Travel’ (2007).

Se conoce que los encargados de abrir esta velada serán T-4-2. El dúo electrónico está conformado por Jay Gillian y Will Loconto. Se formaron en Dallas, Texas en 1984 y desde entonces se caracterizan por sus sintetizadores, máquinas de ritmos y voces computarizadas. Dentro de su performance incluyen sus éxitos “Desire” y “Let Me Go”.

Bizarro Music, productora encargada del regreso de Anything Box, confirmó que las entradas están a la venta en la plataforma de Joinnus desde los S/165.