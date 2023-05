Desde el fallecimiento de Kurt Cobain en 1994, ha surgido la especulación entre los fanáticos acerca de cómo habría evolucionado su música si él estuviera vivo en la actualidad. Por ello, una organización creó una “nueva” canción de Nirvana utilizando inteligencia artificial para aproximarse a cómo sería la forma de componer del cantante y guitarrista en nuestros días.

La canción titulada “Drowned in the Sun” forma parte de Lost Tapes of the 27 Club, un proyecto que presenta composiciones musicales creadas principalmente por inteligencia artificial, en los estilos de músicos que fallecieron a los 27 años. Cada pista es el resultado de programas de IA que analizan hasta 30 canciones de cada artista, estudiando las melodías vocales, los cambios de acordes, los riffs y solos de guitarra, los patrones de batería y las letras de las canciones originales para imaginar cómo sonarían sus “nuevas” composiciones.

Este proyecto es llevado a cabo por Over the Bridge, una organización con sede en Toronto, Canadá, que brinda apoyo a miembros de la industria musical que luchan contra enfermedades mentales. Su objetivo es explorar el potencial creativo de la inteligencia artificial y rendir homenaje a los artistas que han dejado un legado duradero.

Para desarrollar la canción, se utilizó el programa de inteligencia artificial llamado Magenta, el cual “aprende” a componer en el estilo de artistas específicos mediante el análisis de sus obras. Magenta examinó las canciones de los artistas en formato de archivos MIDI, los cuales representan las notas y el ritmo en un código digital interpretable por un sintetizador para recrear la música.

Al analizar las opciones de notas y las peculiaridades rítmicas presentes en los archivos MIDI de cada artista, el software genera nueva música que el equipo humano puede estudiar minuciosamente para seleccionar los momentos más destacados.

Finalmente, el resultado fue el siguiente: