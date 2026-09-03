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Gemelos, pero no iguales

“La tecnología puede ampliar capacidades, pero es la mirada humana la que permite dar sentido a los datos”.

    Urpi Torrado
    Por

    es CEO de Datum Internacional

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Automatizar no debería significar trasladar indiscriminadamente una tarea de una persona a una máquina, sino identificar qué partes de un proceso se benefician de la escala, velocidad y consistencia de la tecnología". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Automatizar no debería significar trasladar indiscriminadamente una tarea de una persona a una máquina, sino identificar qué partes de un proceso se benefician de la escala, velocidad y consistencia de la tecnología". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Muchas industrias enfrentan hoy el mismo desafío. Necesitan ser más eficientes, escalables y costo-efectivas sin perder aquello que genera valor. La tecnología, y particularmente la inteligencia artificial, ofrece nuevas posibilidades para automatizar procesos y reducir tiempos y costos. Sin embargo, cuanto más avanzamos en su aplicación, más relevante resulta entender qué puede reemplazar y dónde la dimensión humana sigue siendo insustituible.

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