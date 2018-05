David Bisbal: "Me gusta navegar en los diferentes géneros musicales"

David Bisbal recordó que incursionó en el reggaetón en el 2007 (al lado de Wisin & Yandel) para marcar distancia con la ola de artistas que se han empezado a hacer colaboraciones con artistas urbanos debido a la popularidad que ha cobrado este género.

Respecto a "A partir de hoy", el tema que lanzó hace poco con el colombiano Sebastián Yatra, el español dijo que se trababa de una canción con "rumba latina", sonidos que ya han estado presentes en éxitos previos como "Bulería" y "Lloraré las penas".

"Más que una canción urbana, la veo como una rumba latina, que son los ritmos que he hecho desde el principio de mi carrera", señaló el cantante en entrevista con "El Comercio".

Embajador de UNICEF desde casi inicios de su carrera, Bisbal nos habló de esta función que asume con "máxima responsabilidad".

"Me he visto involucrado en muchos temas, desde el cáncer infantil, los niños soldado, el hambre, enfermedades, y eso ha ido evolucionando en cada país", compartió. "El último concierto que hicimos en Colombia fue a beneficencia también de los niños, siempre estoy colaborando, y es algo que realmente me llena de felicidad".

Consultado por su próxima boda con la modelo venezolana Rosanna Zanetti, Bisbal fue cuidadoso de su privacidad. "Estamos todos muy felices, muy contentos en nuestra familia y bueno, los fans saben lo contentos que estamos con esta situación y, nada, somos felices y eso se nota, al final (risas)", compartió, además de confirmar que la locación de su futura unión, sea su tierra natal Almería u otro lugar, no está aún decidida.

EL DATO

David Bisbal llegó a Lima para ser parte de Radio Disney Perú, espectáculo que incluye en su cartel a Lali, Diego Torres, Piso 21 y CNCO,.