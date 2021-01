Presencia peruana en la toma de mando de Joe Biden. El trompetista peruano Elmer Churampi, de 24 años de edad, fue elegido como uno de los 14 músicos que grabaron dos piezas musicales para honrar la inauguración de Joe Biden y Kamala Harris.

El integrante de la Orquesta Sinfónica de Dallas (DSO por sus siglas en inglés) interpretó dos obras de metal y percusión de compositores estadounidenses: “Fanfare for the Common Man” de Aaron Copland y “Fanfare for the Uncommon Woman No. 1” de Joan Tower.

Las actuaciones de los 14 músicos fueron realizadas por el director musical de la Sinfónica de Baltimore, Marin Alson, bajo la producción de la compañía estadounidense Classical Movements. La transmisión de las piezas se realizó el 19 de enero.

“En estos días, algo que realmente extraño es hacer música con otros colegas, no solo con la Sinfónica de Dallas… Fue muy especial para mí conectarme así con otros músicos”, contó Elmer Churampi en declaraciones recogidas por el portal Dallas News.

¿Quién es Elmer Churampi?

Elmer Churampi empezó a tocar trompeta a los 4 años de edad con la ayuda de su padre, pieza fundamental en el éxito del músico peruano. A los 9 años ingresó al Conservatorio Nacional, donde recibió la preparación del maestro Felipe Ubilluz. Pero sus metas eran grandes y en Perú no iba a conseguirlas. Entonces, emigró a Estados Unidos cuando cumplió 13 años para asistir a la prestigiosa Academia de Artes Interlochen, según detalló en una entrevista con canal IPE que data de junio de 2017.

Amante del jazz, la salsa y la música en general, Churampi ha completado su licenciatura en interpretación de trompeta en el New England Conservatory de Estados Unidos y se graduó como trompetista clásico.

En noviembre de 2016, Churampi contó a Trome que vivía en Los Olivos y que pese a las dificultades económicas de su familia nunca abandonó sus sueños. Narró también que para lograr sus metas recibió el apoyo económico de un exfutbolista. “Nolberto Solano me ayudó con los pasajes y con algunos instrumentos. Eso nunca lo olvidaré”, señaló.

A través de Instagram señaló también que Solano le obsequió su primera trompeta profesional.

Churampi logró el 1er lugar en el National Trumpet Competition USA dos años consecutivos (2015-2016) y ha tocado en importantes escenarios del mundo como el Carnegie Hall de Nueva York al lado de prestigiosos músicos del género como Arturo Sandoval, ganador de diversos Grammys.

