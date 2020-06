El cantante colombiano Juan Luis Londoño Arias, más conocido en el mundo artístico como Maluma, celebró la gran acogida que ha tenido su tema “ADMV” (Amor de mi vida) en diversos países de Latinoamérica y el mundo.

En el mes de abril, Maluma sacó a la luz un sencillo romántico titulado “ADMV”, donde dejaba de lado la sensualidad del reguetón para reinventarse en una balada romántica que al poco tiempo ya es un éxito en las plataformas digitales.

La canción ya tiene más de 26 millones de reproducciones en YouTube y es número 1 en Colombia, Panamá, Chile, Paraguay y Costa Rica. Así lo dio a conocer el ‘Pretty boy’ a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Saludos a los que no le tienen miedo a hacer cosas diferentes, siempre he dicho que como artista hay que seguir ese instinto y acá no fue la excepción”, escribió Maluma en su publicación.

Asimismo, el intérprete de “Cuatro babys” y “Felices los cuatro” agradeció a sus seguidores por el respaldo: “Gracias por recibir esta canción que es tan especial para mí de esta manera”.

El dato curioso llegó al final de la publicación con una peculiar pregunta que ha dejado a sus seguidores a la expectativa: “¿Ahora qué? ¿Un perreo?”. En pocas horas la publicación de Maluma ha conseguido miles de ‘likes’.

VIDEO RECOMENDADO

Sergio Goiry y el comentario racista a Yalitza Aparicio que acabó con su carrera

Sergio Goiry y el comentario racista a Yalitza Aparicio que acabó con su carrera