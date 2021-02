Conforme a los criterios de Saber más

Ante un escenario musical desolador, golpeado por el coronavirus, artistas peruanos, como Eva Ayllón, se reinventaron. Luego de caer en una profunda depresión, la cantante se refugió en el streaming para mantener vigencia y superar sus miedos. Este 13 de febrero repondrá “Eva Ayllón y sus maravillosos recuerdos”, romántico concierto online que tendrá como protagonista a la nueva ola. Un espectáculo donde no habrá lugar para la música criolla.

“Sé que todo el mundo quiere que cante ‘Que somos amantes’, ‘Mal paso’..., pero esto es diferente, vamos a celebrar el Día del amor con la música de los años 70, con temas como ‘Río verde’, ‘Puerto Montt’, ‘Adiós chico de mi barrio’, ‘Mary es mi amor’, ‘A las puertas del cielo’, entre otros hits de ídolos de la música del recuerdo como Nino Bravo, Los Ángeles Negros, Los Iracundos, Los Galos, Los Belkings y Leo Dan. Durante hora y media vamos a olvidarnos de nuestras penas y remontarnos al pasado”, refiere Ayllón Urbina.

En “Eva Ayllón y sus maravillosos recuerdos”, la cantante solo interpretará temas de la nueva ola. (Foto: DEA Promotora)

¿A qué etapa de tu vida te remonta esas canciones?

A mi niñez, cuando mi hermana me recogía en el colegio y nos íbamos cantando por el parque Ruiz Gallo, en Lince. Cuando escucho un tema de Los Doltons o Los Ángeles Negros veo a mi abuela cocinando, siento el olor del ajo; veo a mi mamá cociendo, veo a mis amigas del colegio y de la quinta donde nací. Me transporto a esos años, me veo chiquitita. Y eso nos pasa a todos. Cuando me presento afuera, la gente llora mucho con mis temas.

¿Cuán importante es el público en esta etapa de tu carrera?

El público lo es todo, siempre. Después de una presentación, sobre todo en el Teatro Peruano Japonés, la gente se aglomera en la entrada para abrazarnos, tomarnos fotos. Al final, cuando todos se van, me quedo sola; pero con la satisfacción de que esa gente a la abracé, se fue feliz.

Llevas 50 años cantando en diversos escenarios. ¿Qué ha sido lo más duro de ese largo camino?

Es muy difícil porque tienes que renovarte constantemente, tienes que ser distinta siempre, pero que no cambie tu voz. Ahora hay mucha competencia por redes, pero a mí siempre me van a escuchar porque he tenido la suerte de nacer artísticamente en una época mágica. Me van a escuchar, como yo sigo escuchando a Chabuca Granda, a Los embajadores criollos, a Jesús Vásquez. Algunos chicos y chicas hacen cosas hermosas, muestran sus cuerpazos; pero eso no es todo. Rezo para que tengan una larga carrera como yo.

La cantante criolla confía en que el público siempre escuchará su música porque porque "he tenido la suerte de nacer artísticamente en una época mágica". (Foto: Dea Promotora)

¿La imagen es importante para un artista?

Es importantísima. Hay un público que no me ve con buenos ojos, a esta edad estoy como perdiendo el oído de tanta música, de tantos aparatos. A veces me gritan y yo no volteo a un grito porque lo siento medio raro, porque no es la forma de llamar a una persona. También hay gente que se te acerca en un momento inoportuno, cuando estoy haciendo compras en un supermercado, con las manos ocupadas. Les digo: ‘¿Pueden esperarme un ratito?’. Y cuando volteo, ya no están. Se van y ya te imaginarás lo que dicen después. No soy pepita de oro para gustarle a todo el mundo.

Pero eres un ícono de la música criolla. En enero de este año, The Guardian, uno de los medios más respetados del Reino Unido, publicó su primera guía virtual dedicada al Perú y te reconoció como una de las representantes más importantes del criollismo.

Es el resultado del buen trabajo de la delegación que me acompaña en mis presentaciones afuera. Cuando salimos llevamos al Perú en nuestros hombros y tenemos que dejarlo siempre en alto.

Formas parte de un reducido grupo de artistas peruanos que pudo reinventarse en época de pandemia. ¿Qué ha sido lo más difícil de ese proceso?

Hubo un momento en que me deprimí, me senté en el mueble de la sala a llorar y no quería moverme. Lloré mucho, estaba asustada, sentía que mis sueños se terminaban. Mi hijo me levantaba el ánimo cantando, me alentaba. Así nacieron las canciones de cuarentena. Tengo muchas canciones que todavía no las he sacado porque soy vergonzosa y pienso que la gente que está sufriendo puede tomarlo a mal.

¿Cómo surgió la versión de “Mal paso” inspirada en la pandemia que compuso Pedro Suárez Vértiz?

Pedrito la escribió para mí. Me dijo: “Solo tú puedes cantarla porque está hecha para ti. Cántala como está escrita”. La canté y salió muy bien. Mi hijo (Francisco) me acompañó en esa aventura musical con el objetivo de crear consciencia en las personas para que no salgan de su casa.

¿Qué opinas de la carta que envió Susana Baca al presidente Francisco Sagasti? Dijo que el fondo llegó a menos del 10% del sector y pidió que ayude a los artistas “a sobrevivir con dignidad”.

La situación no es buena para el artista ni para nadie en el país en estos momentos, pero prefiero no decir nada al respecto para no tener mayor complicación ni que se convierta en un titular que no he provocado. Hay que pensar que el país está enfermo.

¿Cómo recibes las imitaciones que te hacen en programas como “Yo soy”?

Admiro al imitador, al buen imitador. Me gustan, por ejemplo, los imitadores de Sandro, José José y Django, porque logran sacar la voz. Cuando cierro mis ojos, veo a los artistas que imitan, pero a la vez hay problemas, hay un nombre de por medio. Es un poco difícil opinar al respecto. Hay programas de canto, como el que estuve como jurado (”Los 4 finalistas”) que son otras cosa. Ruego a Dios que vuelva porque de esos programas salen nuevos valores, que pueden ser el futuro del Perú.

Por la pandemia también se están cerrando peñas, hace algunos días cerró Del Carajo.

Me dio mucha tristeza por Damián (Ode), pero me imagino que cuando pase todo lo superará. Imagínate cuánta gente se queda sin trabajo y sin dinero. Me da mucha tristeza las pérdidas que causa esta pandemia. Solo nos queda seguir adelante, reinventarnos, y seguir entregando al público lo mejor de nosotros.

El dato

Concierto: “Eva Ayllón y sus maravillosos recuerdos”

Día: 13 de febrero

Hora: 2 p.m.

Vía: TLK Play

Entradas: En Teleticket

Costo: S/. 25

