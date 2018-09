Cosquín Rock Perú: festival que se celebraría en octubre se postergó un año

A través de un comunicado en Facebook, los organizadores de Cosquín Rock Perú señalaron que la edición del festival que se llevaría a cabo en Lima ha quedado postergada para el próximo año.

La organización de Cosquín Rock Perú pidió disculpas a sus seguidores por el inconveniente y alegó que próximamente informarían sobre la nueva fecha del evento.

Asimismo, quienes llegaron a adquirir sus entradas podrán pedir la devolución de su dinero según el medio por el cual las habrían comprado.



No obstante, los seguidores del evento Cosquín Rock se han mostrado disgustados ante la cancelación del evento en redes sociales, ya que no se ha mencionado las razones por las cuales ya no se realizará.

El evento internacional iba a volver a nuestro país con un cartel importante de artistas. Cabe recordar que el Cosquín Rock Perú presentaba muchas alternativas de entretenimiento, actividades al aire libre, gastronomía y activaciones con buena música.