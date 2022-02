El artista colombiano Fonseca se unió al cantante cubano Cimafunk para lanzar su canción “Háblame Bajito”, la cual une ritmos latinos como el cubano, junto a beats modernos; además de la tropicalidad y el funk.

Este nuevo sencillo invita a resolver los problemas escuchando al otro; así como a disfrutar de la vida y bailar. El videoclip fue grabado en ciudades de Colombia y Estados Unidos, usando técnicas mixtas de diseño y composición gráfica.

Por su parte, el artista cubano reconoció -a través de un comunicado de prensa- que “Háblame Bajito” es “un regreso al barrio, a la manera en la que me criaron, respeta para que te respeten. A mí me enseñaron así, que incluso cuando no había manera de llegar a un entendimiento mutuo, siempre se cuidaba la forma en la que se decían las cosas y por supuesto el volumen. Como decía Antonio Maceo, ´se puede decir más alto, pero no más claro´”.

“Siempre me han gustado las canciones de Fonseca, y sus letras. Crear esta canción junto con él, fue una super experiencia porque ambos estábamos conectados con el mismo canal del barrio y el respeto mutuo”, finalizó Cimafunk.

