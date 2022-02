Conforme a los criterios de Saber más

Con ella aprendió Diego Val que se puede amar intensamente a alguien que ha recorrido el doble camino de vida, sin sentirse ajeno ni distante. Con ella aprendió que el amor y la piel son los protagonistas. Que la edad, el pasado y lo que digan los demás, no importa.

El músico y actor peruano conoció a Melissa, la mujer que inspiró la historia de su más reciente sencillo “Solo tú”, cuando tenía 20 años. Ella bordeaba las cuatro décadas. Sin embargo, la diferencia de edad no fue impedimento para que entre ellos surja el amor en medio de una sociedad prejuiciosa que juzga y censura.

“ Nos vimos un par de veces, nos caímos bien y empezamos a salir. Yo era un chico que estaba en pleno florecimiento, ella era una mujer hecha y derecha, incluso tenía una hija de mi edad. Construimos una linda relación, primero de amistad, luego amorosa. Nos veíamos a escondidas, viajábamos para poder estar juntos porque ni su hija ni nadie de nuestro entorno sabía lo que realmente pasaba entre nosotros”, recuerda.

“ La diferencia física era notoria, pero no nos importaba, nos queríamos y la pasábamos muy bien juntos. Viajábamos para sentirnos libres. Con ella conocí por primera vez la nieve. Fue en un viaje a Vermont en el que nos tatuamos las iniciales de nuestros nombres. También fue la última vez que nos vimos ”, añade.

Tatuaje en honor a Melissa, una pareja que tuvo cuando tenía 20 años de edad.

Luego de casi dos meses de salidas a escondidas, la relación no terminó por falta de amor. Llegó a su fin porque ambos comprendieron que pese a quererse tanto, no estaban preparados para luchar contra el qué dirán.

Inspiradora historia

Quince años después del triste final, esta historia de amor sirvió de inspiración a Diego Val para crear “Solo tú”, el primer sencillo de su nuevo y más íntimo material discográfico “Sexo eterno”.

/ Solo tú me embrujas por las noches, solo tú te apropiaste de mi piel. Y que a pesar de lo que sufrimos, no me arrepiento de lo vivido. Y solo tú te adueñaste de mi ser /

“‘Esta es la primera de seis canciones que tendrá mi nuevo álbum. Cada una contará una parte de mi vida, cada una de ellas representa una flor distinta, pues para mí la mujer es la flor más bella del mundo. Y no todas son iguales, ni tienen el mismo color. Esta, por ejemplo, representa una relación de pareja con alguien mucho mayor: mi 40 y 20″, narra el artista nacional.

Material de lujo

“Solo tú” cuenta con la colaboración de Eva Ayllón y Jesús ‘El Viejo’ Rodríguez. Llegará a todas las plataformas musicales este 18 de febrero y el 25 del mismo mes tendrá una presentación especial en vivo, en el BTH Hotel, lugar donde se grabó el videoclip,

“ Tras la demostración en Lima, presentaremos el disco en Miami, en el evento denominado ‘Diego Val presenta sabores peruanos’ , que se realizará el 25 de marzo en Miramar Cultural Center. Tendremos invitados especiales, además de Eva estará mi hermano José Val”, detalla el músico.

El primer acercamiento entre Diego Val, Eva Ayllón y ‘El Viejo’ Rodríguez se dio en 2020, cuando destacadas voces peruanas se unieron para grabar por Fiestas Patrias una nueva versión del popular tema “Contigo Perú” del recordado compositor Augusto Polo Campos.

“Todo arranca de manera muy bonita. Hace dos años tuve una idea con ‘El Viejo’ de hacer un remix de Contigo Perú, una canción que nos ha tocado al corazón. Fui el cabecilla de ese tema, pero no quise que nadie se entere. Mi plan era juntar las voces más importantes del país y creo que lo logramos. El tema fue auspiciado por Canal 2, y con la productora que manejo y la ayuda de ‘El Viejo’ hicimos la musicalización y el video”, destaca.

Diego Val radica en Miami desde hace dos décadas, aunque los últimos seis años ha pasado más tiempo en México participando en diferentes producciones televisivas y componiendo temas para populares producciones de cine y televisión.

El artista continúa trabajando en Wolfclan TV, su casa productora de fotografía, videos y contenido musical; y, en su faceta de compositor. Recientemente, una de sus canciones resultó elegida para el tráiler y para aparecer en los créditos de la nueva película de Disney titulada “Two by Two”.

“Realmente, todo este tiempo he estado bien activo con mi música. Dos temas de mi anterior disco, ‘Timeless’, formaron parte del ‘soundtrack’ de dos producciones mexicanas: ‘Tell me’ (con más de un millón de reproducciones en YouTube) se escuchó en la telenovela ‘Sin miedo a la verdad’ ; y, ‘Hey girl’ se oyó en la serie ‘Médicos’. Este año arrancamos con otro tema más para una película de Disney, así que estoy muy contento”, concluyó.

Reconciliación

Finalmente, Diego confirmó que tras una separación de tres años, retomó su relación con la artista mexicana Giovanna Romo. Señaló que el tiempo que estuvieron distanciados le sirvió para reflexionar sobre su vida amorosa y darse cuenta que es la mujer a quien realmente ama.

“En el tiempo que estuvimos separados, ella tuvo otras parejas, igual yo. Me sirvió para probar, para darme cuenta lo importante que ella era en mi vida, me ayudó a reflexionar y saber qué buscaba realmente en una mujer”, destaca.

Aseguró, además, que con Leslie Shaw su relación es distante. Y no “porque tenga algo contra ella sino porque respetos guardan respetos. Siempre le deseo lo mejor, no me atrevería a decir nada malo de ella”, subraya.

