Stefano Alcántara, el tatuador de estrellas como Maluma, habló de su relación con la cantante Leslie Shaw y el supuesto “rompimiento de códigos” con su examigo Diego Val, quien tuvo una relación con la rubia.

“No es cierto que yo serruché a Diego. Yo la conozco a Leslie antes de que él la conozca. Los he tatuado a los dos. Con Diego Val nunca hemos vuelto a hablar, él tiene mi WhatsApp, pero nunca volvimos a hablar”, dijo.

La relación con Leslie duró más de diez meses, pero a pesar de haber terminado, ella considera a Stefano con un buen ex, siendo el único de sus parejas con quien todavía habla.

“Yo lo ha tatuado después de haber terminado, me gustan sus canciones, las he compartido después de haber terminado, yo la quiero mucho a Leslie, pero no éramos tal para cual”, dijo.

Alcántara relató también que llega a cobrar por sus tatuajes $ 2500, sin embargo cuando viaja a los Estados Unidos, el servicio que ofrece llega a costar $ 4000 por sesión, de las cuales realiza hasta 7 en un solo cliente.

Stefano cantante de punk





Además, el tatuador acaba de cumplir uno de sus sueños al lanzar su primer EP como cantante, a él no influye las modas y fiel a su estilo ha lanzado temas clásicos a ritmo de punk, canciones como “La incondicional” de Luis Miguel, “Que hay de malo” de Jerry Rivera y “Hawái” de Maluma, entre otras con baterías agresivas, guitarras distorsionadas.

Es el tatuador oficial de Maluma





Stefano Alcántara es el tatuador oficial de Maluma, a quien “rayó” su piel hasta en dos ocasiones a más de 45 mil pies de altura, con muchos diseños íntimos del cantante.

“El me escribió y me dijo cuándo me rayas, en un lenguaje bien urbano, yo le dije no puede ser, lo deje ahí y será o no será y efectivamente sí, quiero que me tatuajes, me encanta tu trabajo y me también me dijo que quería que le tatué el brazo derecho completo”, relató.

Tiene treinta años como tatuador, hace diecisiete que llegó a los Estados Unidos y tiene allá dos estudios uno en Miami y otro en el corazón de New York. Hace conferencias por todo el mundo y es el presidente de la convención de tatuadores más importante de New York.

Stefano es el tatuador de las estrellas del deporte en los Estados Unidos, ha tatuado a Yaco Esquenazi, Gian Marco, el baterista de Maná y tiene en espera a Prince Royce, el grupo Frontera y demás artistas.