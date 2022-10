La artista peruana-brasileña Gabriela Gastelumendi, mejor conocida por el público como Gala Brie, está de regreso en la música y acaba de estrenar su nuevo sencillo “Inacabable Existencia”. Esta canción, en sus propias palabras, es “un viaje poderoso de introspección y reencuentro con uno mismo”.

En entrevista con El Comercio, Gala confesó que desde pequeña sabía que se quería dedicar al arte. Al mismo tiempo en que aprendía a hablar, aprendió a cantar. A sus padres también les interesaba la música, así que la acompañaron: la inscribieron en clases de canto y piano. La peruana siempre le ha prestado atención a las melodías, y a partir de ahí, se inspira para sus propios proyectos.

Gabriela lleva más de 20 años dentro de la industria musical y, pese a las dificultades, ha logrado empujar su carrera. Gracias a ello, ha sido telonera de Katy Perry y Coldplay durante sus conciertos en Lima; asimismo, colaboró con Diego Bertie, pocos meses antes de su partida.

—Gabriela, hace poco estrenaste tu nuevo sencillo “Inacabable Existencia”, ¿cómo te sientes de estar de regreso?

En realidad, nunca me fui (risas). Pero es la primera canción que saco de esta nueva temporada. Se siente bien especial porque es la primera canción propia que saco desde finales de 2020. Han pasado muchas cosas al medio, sobre todo tecnológicamente. Digamos que la manera de difundir la música ahora es distinta. La plataforma TikTok está súper fuerte. Entonces, ha sido bien interesante llegar a este espacio moderno de difusión.

—¿Cuándo surgió esta canción?

En el 2020, durante uno de los primeros encierros de la pandemia. Yo tenía esta melodía ylos acordes armados, pero no estaba muy segura de cómo proceder. Quería que fuera una canción sencilla, pero compleja al mismo tiempo. Entonces, me junté con quien es mi guitarrista, Rafael Benavides, para ver cómo podíamos darle vida a esta canción especial, con este tema de la inmortalidad y la mortalidad. Así surgió, nos juntamos y empezamos a armarla. La armamos y luego nos juntamos con otro productor que se llama Fabio Velarde, que vive en Canadá, y él fue quien terminó de dar los últimos toques a la canción que ya tenemos ahora.

—Entonces, ¿todo este proceso lo llevaron a cabo desde casa?

Todo ha sido remoto, todo, nunca hemos grabado nada persona con persona. Con Rafi la estructuramos a través de zoom. Las grabaciones de voz las hice yo también con Fabio, el productor que vive en Canadá, a través de un programa con el que él toma el control de mi computadora y dirige las grabaciones.

—¿En qué te inspirantes para componer “Inacabable Existencia”?

La canción está inspirada en este temor porque estábamos todos en un momento muy incierto, ¿verdad? No sabíamos si iba a durar más [el encierro por la pandemia]. No sabíamos si nos íbamos a quedar para siempre encerrados o si iban a aparecer otras pandemias. Estábamos viendo por primera vez una fragilidad humana muy fuerte. Esta canción surge de la incertidumbre, de que en el periodo que nos toca vivir, que es muy limitado a comparación de toda la historia de la humanidad, tenemos que hacer todo como si no fuera a terminar, o sea, realmente es como ponerle toda la intención, toda la fuerza, sacarse el miedo y darse la mano a uno mismo. Es sobre este instante en el que estamos viviendo, en esta sensación de que no hay fin, de que no va a terminar. Toda esa fuerza que puede tener este momento presente de nuestras vidas individuales y colectivas.

—Si no hubiésemos vivido esta pandemia, ¿habríamos reflexionado sobre la fragilidad de la vida?

Personalmente, yo sí, porque encuentro muy interesante el tema de la vida y la muerte, como una misma moneda y dos caras. Siento que desde el día que nacemos ya es un día menos que estamos aquí. Cada día que pasa, es un día menos que vamos a estar aquí. Entonces, personalmente, fue como un empujón para meterme más en estos temas que me interesan para crear conciencia de la importancia que es vivir como uno quiere sin hacer daño al resto y dándolo todo en el periodo corto de tiempo que tenemos. Es muy breve nuestro tiempo y a veces nos hacemos bolas con tantas cosas. Entonces, sí, de alguna manera pienso que la pandemia ha hecho que reflexionemos, pero la idea es que no se quede en reflexión no más, sino en acción.

—Tengo entendido que “Inacabable Existencia” formará parte de una serie de lanzamientos que harás en los próximos meses, ¿verdad?

Sí. Las cosas han revolucionado bastante todo este tiempo. Antes era sacar un disco, después era solamente sacar sencillos. Ahora en verdad yo creo que cada uno va armando cómo quiere presentar lo que hace y para este año yo no sé si lograremos que se termine este año porque he estado enferma y hemos retrasado algunas cosas. Pero se vienen un grupo de 3 canciones que es “Inacabable Existencia”, “Antena Parabólica” y “Tormenta”. Son 3 canciones que dan una fuerza y una especie de saludo a la nueva temporada que se viene de Gala Brie. Después de eso, ya estoy planeando otras cosas, entre ellas algo mucho más íntimo, una producción propia mía, casera. Un poemario también y algunas otras cosas para poder conectar con la audiencia que está cada vez creciendo más

Gabriela Gastelumendi encuentra interesante el tema de la vida y la muerte, lo cual ha buscado reflejar en "Inacabable Existencia". (Crédito: Janice Bryson)

—¿Nos puedes adelantar en qué consiste este proyecto casero que está entre tus planes?

Esta es una serie de canciones cortitas, íntimas, grabadas y producidas por mí. Poderosas. Tal vez podría ser un EP, que es más pequeño que un álbum.

—¿Entre tus planes está realizar un álbum pronto?

Sí, hay un álbum grande que yo quiero realizar y eso se está preparando, pero va a ser un poco más adelante porque le quiero dar mucha más fuerza. Es una locura cómo hay que auto gestionarse. No sé realmente cómo lo hacen las disqueras grandes con sus artistas, pero yo como independiente me estoy formando el camino que quiero.

—Al inicio mencionaste esta revolución que ha traído consigo la plataforma digital TikTok que, en cierta parte, ayuda a hacer virales las canciones. ¿Qué opinión te merece esto? ¿qué es lo que ha cambiado?

Me parece genial que los artistas independientes podamos tener esta plataforma para difundir nuestra música. Por muchísimo tiempo ha sido tan difícil y sigue siendo difícil poder ser transmitidos a través de la red nacional, siendo Perú uno de los países donde más se escucha radio y menos se escucha en las plataformas digitales, donde nosotros (los artistas) solemos poner nuestra música. Pero también hay un boom de TikTok aquí y hay un montón de gente utilizándolo. Entonces, a través de esa plataforma, nosotros los artistas estamos logrando llegar también a mucha gente. No me llego a acostumbrar del todo, pero así son las cosas.

—Por otro lado, ¿por qué optaste por el indie pop como el género que te representaría como artista?

Ese fue el género que me representaba cuando recién inicié en el 2015. Yo soy contemporánea con Ximena Sariñana, con los primeros pasos de Carla Morrison, Francisca Valenzuela, Javiera Mena, artistas que también han hecho indie pop aquí en Latinoamérica. Entonces, inicialmente es el indie pop, pero a medida que va pasando el tiempo, y con las próximas producciones que voy a ir lanzando, creo que ya voy a estar en algo no catalogable o híbrido. Me siento más cómoda [así].

—Entonces, ¿con qué otros géneros planeas probar?

Hay un poco de todo en lo que se viene, hay un guiño al sertanejo, que es un género del nordeste de Brasil. Mi mamá es brasileña. Entonces, estoy queriendo cogerme de mis otras raíces en Latinoamérica. También hay un poco de cumbia en unos trabajos que estoy haciendo con un productor chileno. Hay acordes muy clásicos de la cultura andina, la melodía, la escala pentatónica. Son exploraciones que estoy haciendo con la música latinoamericana, que es de donde provengo.

—¿Es como redescubrir tu propio sonido?

Sí, totalmente. Redescubriendo, reencontrándome y también tomando bastante de la región y de la riqueza de la música alrededor de los países que están cerca Perú, incluyendo Brasil que también es un país mío. Entonces, estoy explorando por ahí con muchísima ilusión, también porque la historia es muy bonita de cómo fue toda la fusión entre la música andina y la música folclórica. Con mucha ilusión estoy explorando.

—Llevas varios años dentro de la industria musical. Te hemos visto como telonera de grandes artistas como Katy Perry en 2015 y Coldplay en 2016, ¿cómo sientes que has evolucionado como artista a través de estos años de carrera?

Siento que evolucionado un montón. Además, he evolucionado estando aquí, no me he ido a otro país, no he tenido la oportunidad de tener una gira internacional todavía. Entonces, seguir acá es algo bien duro porque es un país donde básicamente no hay casi cultura (de impulsar la industria musical), o no se la destaca, salvo pequeños sectores o grupos. Pero, generalmente no hay cultura (de hacer artistas de exportación).

Para Gala, el ´boom´ de Tik Tok le permite a los artistas independientes llegar a más personas. (Crédito: Janice Bryson)

—Justamente, ¿qué le hace falta a la industria musical peruana para potenciar y exportar el talento nacional?

Creo que lo que hace falta es reforzar los circuitos nacionales de presentaciones. Hacer una especie de conexión de ´venues´, que se puedan habilitar espacios para hacer giras en la región sur, norte, centro, selva. Falta unidad. Creo que lo que pasa, como en casi todo aquí, es la falta de reconocimiento de las otras ciudades como nuestras y como lugares donde también hay que difundir, apreciar y consumir también el arte que se hace ahí. Entonces, hay una tendida de mano que necesitaríamos tener. Hay festivales que se realizan en Cusco o Arequipa que también incluyen artistas de esos lugares, o lo que se trató de hacer en el Festival Perú Central, que fue un fiasco, pero, de todas maneras, se trató de descentralizar la movida. Todos los esfuerzos, por más que a veces no salgan como quisiéramos, son los que valen y es lo que no hay que dejar de hacer. Por otro lado, también considero que la misma gente que hace publicidad, que organiza conciertos, la gente que son las cabezas de las radios, deben dar más oportunidad. Hay que dar un paso al frente para poder incluir todo lo nuevo que va saliendo. Yo me sacaría el sombrero por esa radio que dedique un día a la semana o un horario al día a la música nacional actual. Estoy segurísima que los artistas que podríamos sonar en esas radios estaríamos difundiendo y aplaudiendo, incluso habrían otras radios que se quisieran sumar a lo mismo. Pero nadie se atreve a dar el primer paso.

—Fuiste la última artista con la que colaboró Diego Bertie. Han pasado dos meses desde su partida y vemos que lo sigues recordando con mucho cariño, ¿cómo fue ese vínculo que crearon ambos?

Fue bien bonito de verdad. Yo le escribí en el 2020. Conseguí su contacto, le escribí y le dije, ´oye, quiero sacar una serie de canciones peruanas a modo tributo´, porque en ese momento no quería sacar nada mío. Dije ´aprovechemos que todo es tan frágil y tan vulnerable para recordar un poco estas canciones que fueron tan exitosas´. En ese momento, “Qué difícil es amar” no estaba en ninguna plataforma, solamente en YouTube. Entonces, le dije a Diego ´¿me permites?´. Respondió ´claro que sí, me encantaría´. Entonces, avancé la canción y se la mostré y me dijo ´me encanta, la quiero cantar contigo´. De ahí nos juntamos una vez aquí en mi estudio casero y otra vez en el estudio de Gonzalo Polar, que es el otro compositor de la canción de “Qué difícil es amar” y trabajó con Diego muchos años. Fue bien bonito, cada vez que nos juntamos era bien bonito. Él llegó a decirme que mi música le gustaba mucho y que sentía que no era de este planeta. Yo estaba tan agradecida con él. Llegamos a presentarnos 3 veces en el escenario, dos veces en conciertos míos cantando su canción y una vez en un concierto suyo de estos exitosísimos que estaba teniendo en la Estación de Barranco. Fue muy lindo compartir con él. Un amor. Es una pérdida muy triste, pero también muy lindo haber podido coincidir con él en su regreso a la música. Estaba muy feliz.

—¿Estás planeando algún concierto propio antes que se acabe el 2022?

Sí, estamos planeando hacer una pequeña gira por algunas ciudades. Pero vamos a ver si lo logramos a inicios del próximo año. Huancayo quedó pendiente después lo del Festival Perú Central. Estamos ahí, debiéndole a mi público huancayno un show que ya estamos preparando con las próximas canciones.