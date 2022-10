Hasta que llegó el día en que Renzo Tipacti se agotó de tocar la música de otros y se decidió a trabajar en la suya propia. Y para ello se trasladó a Estados Unidos, alrededor del 2018, donde también batalló presentándose en diferentes locales o incluso en el Central Park, donde la gente lo aplaudía y muchas parejas lo aprovechaban como ejecutor de la banda sonora para sus pedidas de mano. En ese disfrute espontáneo él encontraba el mayor respaldo.

Lo demás llegó con naturalidad. Conoció a unos productores, lo invitaron al colectivo TONY (Top of New York) y finalmente pudo grabar su primera producción, “Textures” (2021), un EP de cinco canciones en la que Tipacti explora en especial ritmos como el R&B y el funk, muy a tono con su estancia neoyorquina.

“Aunque mis colegas de allá me decían que las canciones tenían su sonido latino. Eso es algo chévere porque como latinoamericanos tenemos un sello especial. A veces ni siquiera nosotros lo identificamos, pero sale como natural”, explica sobre los matices musicales de su placa debut.

Renzo Tipacti es el único peruano que participará en el Festival Tecate Coordenada, en Guadalajara (México). (Prensa Renzo Tipacti)

CRUZAR FRONTERAS

Gracias a “Textures” es que Tipacti fue contactado por el festival Tecate Coordenada, en Guadalajara (México), que este fin de semana reunirá un importante cartel de estrellas entre las cuales él aparece como el único peruano. Allí están propuestas tan variadas como Travis, Los Fabulosos Cadillacs, Jack White, Cat Power, Carla Morrison, Love of Lesbian y más.

“Cuando me mostraron el ‘lineup’ no lo pensé dos veces y dije ¡vamos! Hay varios artistas que me gustan mucho, como Camilo Séptimo, Carlos Sadness, Trueno, Rozalén… Los Cadillacs son infaltables”, cuenta Tipacti con inocultable orgullo y entusiasmo. A él le tocará presentarse este viernes 7 de octubre, en la primera de dos fechas del evento tapatío.

Además, sin tiempo de tomarse un descanse en el acelerado ascenso de su carrera, Tipacti ya tiene casi lista su nueva producción, un álbum de 13 canciones que llevará como título “Enjoy the Journey” debido a que se ha inspirado en las historias que escuchaba en sus diarios viajes en el metro de Nueva York.

“Habrá géneros bien variados, algunos temas en español y en inglés, y la idea es sacarlo en febrero del próximo año o por allí”, revela el músico. Parabienes para él.