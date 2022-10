En los últimos años, la cantante peruana Leslie Shaw ha atravesado un proceso de cambios en su carrera musical. Dejó una importante disquera para apostar por un proyecto personal que, poco a poco, va dando sus frutos. Prueba de su resurgimiento es el reciente estreno de “Castigo”, colaboración al lado de Marama donde apuesta por un género nuevo para ella: la cumbia.

Para hablar de su nuevo tema al lado de la agrupación uruguaya, Leslie Shaw conversó con El Comercio y contó detalles sobre cómo nació esta colaboración y sus planes a futuro. Además, reveló datos poco conocidos sobre su vida personal, su relación con El Prefe y confesó si realmente ha pensado en volver a la televisión, ya sea como conductora o actriz.

─Hace poco estrenaste el tema “Castigo” junto a Marama, ¿Cómo nació esta colaboración con el popular grupo uruguayo?

Conocí a Agustín (Casanova, cantante de Marama) cuándo estaba trabajando “La Faldita” en Miami, en el 2018, hicimos una bonita amistad, intercambiamos teléfonos y desde ahí teníamos ganas de colaborar. Luego conocí a Rodrigo (Díaz), productor uruguayo que trabaja con ellos y me hizo escuchar varias canciones que tenían pensado lanzar con Marama y me encantó “Castigo”, me hace recordar las letras de “Decide” o “Si me ves con alguien”, que hablan de desamor, de despecho y eso aquí pega mucho. Creo que hemos escogido muy bien y hemos esperado el momento perfecto.

─Desde el lanzamiento del videoclip en YouTube han conseguido casi 400 mil reproducciones, ¿Sientes que tu público se ha identificado tanto con la canción como el videoclip?

¡Es súper! El videoclip lo hicimos en Miami. Yo sabia que les iba a encantar la canción, hoy en día con las plataformas digitales es muy importante también hacer un buen videoclip, que sea colorido, que llame la atención y estaba segura que les iba a encantar. Todos los días veo cuantos views sube porque me emociona que la gente lo este compartiendo, que le guste, cuando me etiquetan en el Instagram bailando la canción, cuándo hacen tiktoks, todo es muy bonito.

─Me comentas que el tema del videoclip fue grabado en Estados Unidos, ¿Cómo fue el proceso de producción?

Marama había ido a Miami porque tuvo una gira y nos encontramos para hablar de lo que queríamos hacer en el videoclip. Ellos ya tenían la idea de un carro deportivo, al comienzo iba a ser el mío, pero encontramos otro más colorido y trabajamos a full. Marama tiene mucho tiempo trabajando, haciendo videoclips y tienen muy buen gusto para todo el tema visual.

─“Castigo” llega justo después de “Poderes”, un tema que marcó tu regresó al rock. Ahora estás en un genero como la cumbia, ¿Por qué decidiste explorar nuevos géneros alejado de lo urbano a lo que nos tenías acostumbrados?

Me siento muy libre, muy completa, siento que en la pandemia he madurado mucho como persona, artista y compositora. No me pongo límites ni barreras cuando trabajo con alguien, simplemente me tiene que gustar la canción y no me importa si es cumbia, reguetón o rock, siempre y cuando yo me sienta cómoda. Yo siempre he querido refrescarme y no quedarme con lo mismo, entregarles a mis fans cosas nuevas, diferente y me gusta también sorprenderlos, creo que no se esperaban que sea una cumbia y eso les gusta. Quiero seguir experimentando con nuevos sonidos y colaborando con artistas de otros países.

─¿Entonces no te vamos a volver a ver en lo urbano pronto?

Si, claro que sí. Yo estoy aquí (Perú) hace dos semanas y ni bien llegué grabé dos videoclips, una de esas canciones es un reguetón, otra es un pop rock. En Uruguay se está escuchando mucho la cumbia, así que próximamente va a salir otra cumbia, también por allí grabe una bachata, entonces estoy haciendo de todo.

─Estas canciones que mencionas son parte de tu proyecto personal, ¿Se viene un álbum nuevo?

Es la idea. Durante toda la pandemia he colaborado con muchos productores, compositores y estoy buscando un nuevo sonido para mí. Mi meta es lanzar un álbum, pero voy a ir single por single, claro, mucho más seguido que antes. Eso es lo que siempre he querido como artista, lanzar música nueva para luego recopilarlo en un álbum, eso me gustaría.

─Otros artistas me contaron que la etapa de la pandemia fue un momento difícil por el contexto, pero a la vez provechoso porque les permitió reconectar consigo mismo y lanzar nueva música, ¿Opinas lo mismo?

A mi me sirvió mucho, creo que necesitaba parar porque con “La Faldita” gire mucho por Perú, México, Colombia y no pare a pensar que es lo que me llenaba como artista. En la pandemia escribí mucho, algo que no hacía tan seguido, ahora escribo todas mis canciones y he trabajado mi respiración, técnica vocal y estoy volviendo a tocar instrumentos. Siento que me he redescubierto y volví a escuchar bandas que me inspiraban como Queen, Korn, Limp Bizkit, Linkin Park, y a raíz de eso salió “Poderes”.

─Además, en tu carrera dejaste una firma importante y apostaste por un proyecto personal, ¿Que tan difícil ha sido superar lo que tenías con Sony Music?

Cuando tome esa decisión era porque quería arriesgarme al 100% por mi misma, escribir mis canciones, colaborar con quien yo quiera y tener absolutamente el control. Quien sabe si más adelante cambie, pero por ahora se siente liberador. Me siento muy bien de haber tomando las decisiones que he tomado. No es fácil, pero creo que con tantos años trabajando en esta industria me siento lista para ser una artista independiente y tener el control. Quiero ser yo jefa de mi equipo y ser responsable de mis decisiones, no siempre voy a acertar, pero quiero equivocarme y aprender de mis errores.

─Por otro lado, ¿Tienes interés en regresar a la TV o prefieres seguir en tu ambiente musical?

Me encanta el show, me encantan las luces, ponerme linda, arreglarme y hablar de mis proyectos, pero también quiero dar mis conciertos, entonces mis shows siempre son los fines de semanas. Han sido dos años de pandemia que no pare de hacer música, pero extrañaba mucho mis conciertos en vivo y quiero aprovechar el tiempo que estoy por Perú para viajar. Si yo acepto ahora un programa de televisión, no podría porque hay que cumplir horarios y son los fines de semanas. Ahora estaré en TV solo para promocionar mi música.

─Y a nivel de actuación, ¿Has pensado en retomar tu carrera actoral?

Si me gustaría. Tendría que gustarme mucho el personaje, el guion, pero si tiene que ver con música mejor. Ahora no tengo ninguna propuesta de actuación, pero si llega con gusto la evaluaría.

─¿Cómo va tu relación con El Prefe?

Bien, estamos durando (risas). Llevamos un año y 5 meses. Él es un chico muy lindo, es muy tranquilo, no me pone límites y me deja ser. Yo soy muy libre y él me entiendo muy bien porque confía en mí, el es artista como yo entonces hacemos canciones juntos, vamos a fiestas y tenemos los mismos intereses, por eso hemos conectado muy bien. Él es muy seguro de si mismo, no es muy celoso y no le molesta que yo sea sexy, nos complementamos muy bien y así vamos a seguir.

─Más allá de la música y la actuación, fuiste una de las primeras peruanas en tener OnlyFans, red social con la que conectas con otro tipo de público, ¿Cómo afrontas las críticas que esto podría generar?

Nunca me ha gustado ponerme límites ni que alguien me diga qué tengo que hacer, por eso creo que mis relaciones no han durado mucho (risas). Yo soy así, soy muy libre y obviamente cuido mucho mi contenido también por respeto a mis fans, a mi familia, entonces mantengo un perfil sexy, que yo me considero sexy, sensual, pero sin llegar a lo vulgar, porque tampoco me sentiría cómoda haciendo un contenido vulgar.

─¿Qué otros proyectos tienes antes de fin de año?

Tengo entrevistas en Argentina, en Uruguay y mi productora está también en Chile viendo con que otros artistas podría colaborar. Me gustaría colaborar con muchos artistas chilenos. Ya filme dos videoclips aquí en Perú, con artistas peruanos, bailarinas peruanas y todo un staff peruano. Quiero lanzar una nueva canción en noviembre, de mi proyecto en solitario. También tengo un reguetón para lanzar en enero, para el verano y seguir con la música.