En una reciente entrevista para el programa de YouTube de ‘Soy Jackie Ford’, que interpreta el coreógrafo Arturo Chumbe, Leslie Shaw habló con sinceridad sobre los sentimientos que tuvo luego que Mario Hart le fuera infiel con la modelo Olinda Castañeda, en el 2015.

“¿Sufriste mucho cuando te enteraste que te sacó la vuelta?”, preguntó el entrevistadora la intérprete de “Faldita”.

“Sí, oye (yo sufrí), no sé por qué era tan intensa”, confesó la intérprete de “Faldita”. “¿Por qué sufriste tanto si era tan chiquitito? ¿a ti nunca te han gustado los chiquititos?”, cuestionó Jackie Ford a la artista nacional.

Ante la consulta, la artista nacional reconoció que en aquel momento sufrió mucho por la infidelidad; sin embargo, ahora se dice que no era para tanto.

“No (nunca me han gustado los chiquititos), primera y última vez la verdad. Pero no sé por qué, yo ahora pienso y me acuerdo de eso, y digo, ‘Leslie no era para tanto’”, respondió Shaw generando la risa de ‘Jackie’

“Tengo mis sentimientos muy a flor de piel y en ese momento de repente, debí enviar esos sentimientos a mi música, que es lo que hago ahora. En ese momento estaba mal enfocada, estaba gastando energía innecesariamente, pero bueno, es parte de la edad también”, añadió.

Como se recuerda, Mario Hart y Leslie Shaw mantuvieron un corto, pero intenso romance. Incluso, grabaron un videoclip con la canción ‘Tal para cual’, que tuvo parte de éxito por sus seguidores.

