Quienes hayan asistido a un concierto de KISS en el Perú o en algún otro país hispanohablante sabrán que Gene Simmons domina un poco nuestro idioma. Así se lo explica a El Comercio, a través de una entrevista telefónica. “En Nueva York, antes de formar la banda, enseñé a chicos de sexto grado de Harlem. Y allí había muchos puertorriqueños y cubanos, así que aprendí el español de la calle. Tú sabes: ‘maricón’, ‘la tuya’, ‘tu madre’”, dice con pronunciación caribeña.

Es tras esa faceta de maestro de escuela que el bajista y cantante de la banda estadounidense desarrolló también una mirada muy crítica sobre el sistema educativo. “Me di cuenta de que nada de lo que se enseña te sirve –afirma, polémico–. Porque nadie te enseña realmente cosas como qué es el capitalismo, cómo pagar tus impuestos, o el costo del matrimonio o el divorcio. Hay muchachas muy jóvenes que se vuelven madres y nadie les enseñó cómo serlo. Es un sistema completamente fallido, que no te prepara para la vida real”.

Quizá por eso decidió cambiar las aulas por los grandes escenarios, las giras mundiales y los disfraces. Y vaya que el plan le resultó.

KISS, en 1976, en Londres durante su primera gira europea. De izq. a der.: Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley and Gene Simmons. (Foto: Getty Images)

AMOR POR EL SHOW

Simmons nació en Israel, en 1949, bajo el nombre Chaim Witz. De ascendencia judía y húngara, se mudó a los ocho años a los Estados Unidos y se crio en una familia bastante religiosa. ¿Cómo se introdujo en la música y, en especial, cómo es inclinó por ese desbordante espectáculo de los rostros pintados y la parafernalia con su personaje The Demon?

“Yo solía ver a bandas como los Rolling Stones, Sly & the Family Stone, The Lovin’ Spoonful, The Kinks, pero nunca consideré suficiente tener a alguien cantando parado frente a un micrófono, sin moverse. No había nada que ver allí. No era suficiente”, afirma Simmons. “Y así fue hasta que vi a James Brown. Amaba verlo bailar y dar vueltas en el suelo. Eso era un show”, agrega.

“Es por eso que decidimos formar aquella banda que nunca habíamos visto. KISS fue diseñada para darles a los fans algo para los ojos, no solo para los oídos. Y eso es lo que hemos llevado haciendo durante 46 años”, señala el músico de 72 años y una lengua de 18 centímetros que se convirtió en su marca registrada.

Gene Simmons, bajista y cantante de KISS, visitó Palacio de Gobierno en el 2012 junto a su esposa Shannon Tweed. Fueron recibidos por el entonces presidente Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia. (Foto: Andina)

TRES FUNCIONES, TRES

Dos veces ha venido a tocar en el Perú. La primera fue con KISS, un 14 de abril del 2009, cuando se presentaron frente a 35.000 personas en el Estadio Nacional. Fue con motivo de su gira Alive! 35, que conmemoraba justamente los 35 años de la banda. En aquella ocasión, la agrupación peruana Leusemia fue su telonera.

La segunda llegada de Simmons a nuestro país fue en el 2012, pero sin KISS y sin maquillaje. Esa vez se unió a estrellas de Alice in Chains, Deep Purple, Guns N Roses, Def Leppard y otras bandas para el concierto Rock N’ Roll All Stars, que se llevó a cabo en el Jockey Club del Perú. Durante dicha visita, el músico aprovechó para grabar un capítulo de su reality show “Gene Simmons Family Jewels”, y se paseó junto a su esposa Shannon Tweed por varias partes de Lima, incluido el Palacio de Gobierno, donde se reunió con el entonces presidente Ollanta Humala y la primera dama Nadine Heredia.

Pero la tercera es la vencida y ahora es el momento del adiós. KISS volverá a tocar en Lima el próximo 4 de mayo, como parte de su gira End Of The Road World Tour. Un concierto que, resistiéndose a la despedida, se postergó dos veces debido a la pandemia. ¿Las razones para dejar los shows en vivo? Simmons lo explica.

“En realidad nos encanta recorrer el mundo y visitar países maravillosos como el Perú, pero ya tengo más de 70 años y no quiero estar mucho más tiempo tocando –afirma–. Estoy seguro de que has visto a bandas o artistas que lucen demasiado viejos. Bueno, eso no va a pasar con KISS. De ninguna manera”.

Y aunque Simmons asegura que aún tiene la energía suficiente para tocar, hace una precisión importante: “Si yo tocara en una banda de blues o en los Rolling Stones, podría usar zapatillas y moverme hasta cumplir 80 años. Pero lo mío es diferente a lo de Bono o Mick Jagger. Lo que hacen ellos es genial, pero si tuvieran que vestir mi traje de 18 kilos y mis botas de dragón de 5 kilos cada una, te aseguro que no durarían más de media hora. Y es por eso que estamos parando”.

El dato

KISS se presentará el miércoles 4 de mayo en Arena 1 de la Costa Verde de San Miguel. Las entradas están a la venta en Teleticket.

