Rockero, locutor de radio, presentador de televisión, ejecutivo de disquera y difusor cultural. A un poco más de tres años de su muerte, el silencio dejado por la partida de Gerardo Manuel, todavía se escucha y su influencia sobre la cultura peruana sigue viva.

En honor a su amplio legado, el Ministerio de Cultura estrenará este 13 de agosto el documental “Miles de canciones” en el Gran Teatro Nacional, explorando su amplio legado no solo como músico, sino también como uno de los principales promotores de rock peruano a través de espacios como su programa televisivo “Disco Club”.

Nacido en Lima un 18 de agosto de 1946, Gerardo Manuel Rojas Rodó pasó gran parte de su infancia y adolescencia en Ica sumido por la música, coleccionando discos de vinilo de una variopinta selección de artistas como Bach, Chuck Berry, Tchaikovsky, Ike Turner y Beethoven, así como las jaranas que armaban sus padres a ritmos de bandas como Pérez Prado, Los Panchos y Los Dávalos. Y si bien su madre, una cantante y pianista, lo intentó llevar enrumbar a los ritmos de las peñas, el joven melómano se sentía más intrigado por los seductores sonidos de Elvis Presley y Bill Haley.

1 de 6 Sus comienzos 2 de 6 Gran entrevistador 3 de 6 Beatlemaníaco 4 de 6 Padrino del rock 5 de 6 El regreso de Los Doltons 6 de 6 Recordada figura

Era inevitable que la admiración se tornara en imitación y luego en creación. Fue así que una noche de octubre de 1962 cuando Gerardo Manuel, a sus 16 años, se presentó en Radio Independencia como parte de la agrupación Los Dolton’s para inundar las ondas radiales con el twist. Había nacido uno de los padrinos del rock peruano, quien lo influenció con su tiempo en bandas icónicas como Los Shain’s, Pepper Smelter y El Humo.

El mejor de los clubes

Igual de importante que su tiempo sobre el escenario fue su actividad para promocionar la música peruana, no solo como ejecutivo de importantes sellos como Iempsa, El Virrey y Discos Hispanos, sino por su trabajo en como locutor del programa radial “La hora pirata” y conductor de los espacios televisivos “Hola patas” y “Disco Club”, este último emitido en Canal 7 (TVPerú) de donde sale su famosa frase “el rock es cultura”.

Lanzado durante un periodo transformacional para nuestro país, una sociedad que dejaba el nacionalismo de la dictadura de Velasco para abrir sus horizontes a las influencias foráneas como la música en inglés, el programa servía como vitrina para que bandas locales y extranjeras pudieran mostrar sus videoclips.

“A fines de los 70s, muchos empezaron a soñar con su propia banda de garaje, muchos empezaron a sentirse cerca de cumplir su sueño de ser músicos, de atreverse a intentar, inspirados por una voz con autoridad y conocimiento que dibujaba un panorama posible, viable”, señaló a El Comercio la conductora de “Sonidos del Mundo”, Mabela Martínez. “Y Gerardo Manuel hereda, en ese momento crucial, el programa ‘Disco Club’, en 1979.”

"Disco Club", programa conducido por Gerardo Manuel, sirvió para introducir a millones de peruanos a lo último de la música nacional y extranjera. / Archivo El Comercio

“Gerardo Manuel fue un referente importantísimo en una época en la que la televisión era el foco principal de atención, donde todos mirábamos y escuchábamos las novedades musicales por esa señal, antes de la era de YouTube o el Internet”, añadió. “Su programa Disco Club era una nueva ventana alternativa a la radio, precursor de MTV, donde los videoclips nos mostraban otra forma de entender la música, el rock y el pop.”

La infatigable labor de Gerardo Manuel continuó tanto dentro como fuera de los escenarios por las siguientes cuatro décadas de su vida, hasta que en 2010 sufrió un derrame cerebral que devino en el mal de Parkinson. Y si bien la enfermedad afectó su calidad de vida, hizo poco para detener su incansable labor para la promoción de la buena música, incluyendo el relanzamiento de su icónico espacio a la web bajo el título de “Disco Club Radio”.

En estos difíciles tiempos, fue la música - junto a los amigos y la familia – la que sirvió de su principal consuelo hasta su muerte el 4 de julio del 2020. “Mis neurólogos se han vuelto locos, porque no saben cómo hago para sobrellevar una enfermedad tan antipática”, dijo en una ocasión. “Cuando me vienen crisis, una o dos veces al día, escucho a The Ventures, porque me hace olvidar ese momento crítico; o también a Brenda Lee, Franklin Lymon & The Teenagers, discos que escuché en mi infancia. En el clímax de la crisis, veo ‘Fantasía’ de Walt Disney en Blu-ray.”

Más información

“Miles de canciones” se proyectará el 13 de agosto en el Gran Teatro Nacional. El ingreso es libre. Posteriormente, el documental se emitirá el 20 de agosto a las 10 p.m. a través de la señal de TVPerú.