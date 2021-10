Conforme a los criterios de Saber más

“Tal vez un fin, una semana me sirva para sacarte del corazón. Y en una copa de vino tinto olvidar tu voz que me dice adiós...” (“No va a ser fácil” )

La cautivadora historia real de desamor que Gian Marco Zignago narra en “No va ser fácil”, su nuevo éxito musical que versionó a dúo con la interprete mexicana María José, data de hace tres décadas, aunque en algún momento se pensó que formaba parte de hechos recientes, más aún luego de conocerse que el cantautor peruano se encuentra separado de la madre de sus hijos, Claudia Moro. El tres veces ganador del Grammy Latino (2005, 2011 y 2012) tenía 17 años y vendía juguetes en la calle, cuando conoció a la mujer que inspiró su obra musical. “Me encantaba, nos la pasábamos conversando cuando no había gente, hasta que un día me animé a invitarle a salir, con previa carta que escribí y escondí en mi pantalón, como dice la canción. Quedamos en encontrarnos a las 6:00 p.m. en el parque El Olivar, en San Isidro. Cuando dieron las 6:30 p.m. y no llegaba, empecé a buscarla por todas las bancas del lugar”, recuerda el cantautor nacional.

Aquella fría tarde, la espera fue eterna y dolorosa. El encuentro nunca se dio y cuenta el músico que nunca más volvió a saber de la enigmática joven.

“Es interesante cómo el desamor se transforma en una canción, este es un tema de despecho, pero en buena onda, no estás odiando a nadie, tiene esa onda del pop rock. Recuerdo que Silvio Rodríguez decía que él nunca contaba por qué hacía las canciones, pues al final la gente le ponía la historia que quería. De eso se trata al final”, destaca el músico peruano.

El cantautor peruano Gian Marco Zignago y la intérprete mexicana María José, grabaron a dúo una nueva versión de “No va ser fácil”. (Foto: Enjoy Music)

En diciembre de 2020, Zignago Alcóver estrenó “No va a ser fácil” y diez meses después lanzó la nueva versión con María José, a quien convocó movido por ese instinto musical que pulió y perfeccionó con los años.

“Lo mismo que me pasó con Debi Nova, con quien grabé ‘Tú no te imaginas’, me pasó con María José. Cuando escuché la canción la escuché a ella. Las voces son así, las canciones buscan su voz. Hay canciones que escribo que no son para mí”, asiente.

Admiración y respeto

La exintegrante del grupo Kabah asegura que aceptó la propuesta de Gian Marco sin dudarlo, pues considera que es un honor formar parte de la historia musical del artista peruano.

“Me encantan sus canciones, Giani es la voz del pueblo, de la gente, podría ser un gran político porque habla las historias que todos necesitamos escuchar. Nos utiliza en niveles tremendos. Es un gran artista, cómo no iba a aceptar su propuesta. Recuerdo que primero nos conocimos vía digital y después de que todo estaba lindísimo, mezclado, quedamos en vernos en México. Nos conocimos personalmente hace dos meses, cuando grabamos el videoclip en México. Todo se dio de manera natural, sentí que era yo quien vendía los juguetes al otro lado de la esquina, sentí que lo conocía desde hace mucho tiempo”, indica María José.

La letra y música de “No va ser fácil” pertenecen a Gian Marco y está producida por Sebastian Krys, con quien el artista peruano ha creado éxitos como “Se me olvidó”, “Te mentiría”, “Lamento”, “Al otro lado de la Luna”, “La vida entera” y recientemente “Prefiero vivir sin ti” y “Empezar de nuevo”.

No a la TV

En 1977, Gian Marco tuvo a su cargo la conducción de “Campaneando”, un espacio que gozó de gran sintonía en la televisión nacional. Hace algunos años también fue entrenador de la versión peruana de “La Voz Perú”. Y aunque la televisión nunca le ha sido esquiva, no se siente parte de esta.

“Definitivamente siento que no pertenezco a ese mundo, a mí me ha costado mucho. Le contaba a María José que yo me crie en un teatro, y puedo de repente hacer una obra de teatro, pero no tengo vocación de actor. Lo mismo me pasa con la televisión, puedo estar en la televisión, pero hay que tener oficio para eso, hay que tener un encanto especial”, aclara el artista.

María José, como pasó con el cantautor peruano, también ha integrado formatos televisivos extranjeros como “Pequeños Gigantes”, “Bailando por un sueño”, “México tiene talento” y la versión mexicana de “La Voz”.

“Cada programa tiente su chiste, “Pequeños Gigantes” es un proyecto precioso, aunque a veces hay padres de familia que son horribles, tratan de vivir sus propios sueños a través sus hijos y te das cuenta de eso, cuando ves que el niño no tiene esa frescura, no encaja en un escenario. ‘México que tiene talento’, por ejemplo, es un formato de varias disciplinas, interesante; pero donde mejor me sentí fue en “La Voz”. Hice cuatro temporadas, acabo de terminar la cuarta”, señala la artista mexicana.

Padre orgulloso

Y así como la música es una de las mayores motivaciones en la vida de Gian Marco Zignago, sus hijos son la razón de su existencia. El artista de 51 años asegura que Nicole, Fabián y Abril le hacen sentir el padre más orgulloso y feliz de la tierra.

“Primero, nunca imaginé tener tres hijos, y segundo, nunca imaginé que los tres serían músicos. Nicole tiene una carrera maravillosa: gran compositora, gran autora, estudió en Berklee College of Music, y de repente, sale el otro y me dice: ‘Voy a ser músico’. Con la tercera me pasó igual. No soy el papá perfecto, pero soy un ser humano que entendió que trajo al mundo a tres seres individualmente diferentes, con una distinta forma de mirar. Nicole, por ejemplo, hace poco puso una foto con su novia y ese amor que he podido palpar y ver, es una enseñanza maravillosa para mí”, relata.

“Nicole nos enseñó la importancia de ser honestos, y la honestidad siempre va a ser buena, obviamente, pero también te va a llevar a lugares terribles, que la ‘China’ ha pasado. Han sido bien fuertes las respuestas que ha recibido a través de las redes, pero ha sido muy valiente, maravillosa, la amamos, la queremos y respetamos. Realmente, el amor que prodiga por Fer es increíble, aparte como les digo a unos amigos, prefiero tener nuera que yerno, así está mejor (risas)”, asiente el cantautor.

Gian Marco, quien lleva más tres décadas cumpliendo sus sueños en los escenarios, se remonta a sus inicios musicales, a sus discos antiguos, a temas como “Parte de este juego”, “Domitila”, “Canción de amor”, y agradece el haber podido seguir reinventándose, sobre todo en tiempos difíciles de pandemia.

“El 2005, después de haber ganado mi primer Grammy, me dan mi carta de retiro de una compañía, y en ese momento ya tenía a los chicos, te preguntas por qué, no entiendes; pero ahí te das cuenta de qué estás hecho y sales adelante en tiempos en que no había Facebook, ni Instagram. Cuando retrocedo y veo todo lo que ha pasado y toda la gente que ha estado a mi lado, mi banda que sigue conmigo desde hace tantos años, que la gente pague una entrada para verte..., estoy muy agradecido. Mi papá siempre me decía: ‘El día que llenes un lugar con 20 personas que no son tus amigos, ahí me avisas. Y esa es la actitud. Qué bueno haber podido seguir haciendo lo que me gusta y con el paso del tiempo, que ya son como 30, me sigan escuchando. Eso es agradecimiento absoluto y lo seguiré haciendo el resto de mi vida, hasta que me quede sin voz, hasta que solamente tenga que escribir canciones”, subraya.

