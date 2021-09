Conforme a los criterios de Saber más

Con más de 40 años de trayectoria artística, Gilberto Santa Rosa ha logrado ganarse el cariño del público en diversos países del mundo, especialmente en Perú, donde su primer show lo hizo en el estadio Alejandro Villanueva en junio de 1996. Temas como “Conteo regresivo”, “Que manera de quererte” y “Conciencia” son ejemplo de que su música sigue vigente y ha sido de gran influencia para las nuevas generaciones, eso lo tiene muy claro la Academia Latina de la Grabación, que en noviembre próximo le otorgará al salsero puertorriqueño el Premio a la Excelencia Musical por su contribución a la música latina.

Ahora, el ‘Caballero de la salsa’ se encuentra inmerso en el desarrollo de su “Camínalo Tour”, con el que regresará a Lima para ofrecer un único concierto en el Jockey Club el sábado 16 de octubre, luego de tres años de ausencia. Para contar detalles de su regreso al Perú, su reconocimiento en la gala de los Latin Grammy y sus proyectos a futuro, Gilberto Santa Rosa ofreció una entrevista -vía Zoom- con El Comercio desde su natal Puerto Rico.

Regresará al Perú el próximo 16 de octubre para un concierto que es parte de “Camínalo Tour”, ¿Cómo se siente?

Súper. Hay muchas razones para sentirse bien, la primera es volver a los escenarios y la segunda es volver al Perú. He tenido la dicha de ir por muchos años y siempre la recepción de la gente ha sido espectacular. Volver a Perú, volver a sentir el aplauso y hacer lo que a uno le gusta hacer, da vida.

Su primer show en Perú, fue en el año 1996 en el estadio Alejandro Villanueva, Matute. En aquel entonces, ¿Consideraba que 25 años después su música seguiría vigente en el país?

No me lo imaginé ni la primera vez que me invitaron. Yo no tenía idea que el Perú gustaba este tipo de música y mucho menos la mía. Fue una experiencia muy grata (en 1996), curiosamente fue la vez que más tiempo estuve en el Perú, la recuerdo con mucho cariño. Nunca imaginé que tantos años después todavía tendríamos esta relación tan bonita entre los peruanos y mi música.

Regresa luego de tres años de ausencia, ¿Qué puede esperar el público peruano? ¿Qué sorpresas presentará este show?

Cuando vuelves a hacer algo que te apasiona, curiosamente, la pasión sube. Es un concierto lleno de música intensa, tengo una orquesta maravillosa, el repertorio que conocen y de lo más reciente se pellizca algo en este tipo de conciertos. La música es la estrella del espectáculo, no soy un cantante que tenga efectos especiales o cuerpo de baile, me gusta verlo, pero en mi concierto la música habla por sí sola.

Este concierto contará con un amplio cartel de cantantes nacionales como teloneros, Cielo Torres, Amy Gutiérrez, Kate Candela entre otros, ¿Cuál es su referencia del cantante peruano?

Wow, a nivel general han salido muy buenos músicos, cantantes y compositores que no puedo contar. A través de los años yo me he hecho un admirador de la música peruana, específicamente los valses y toda la música negra que a mí me encanta. Reconozco y respeto a todos los países que tienen espacio para su talento nacional, eso me llena de orgullo. Agradezco de todo corazón la feliz idea que haya muchos nacionales peruanos haciendo música con nosotros.

¿Existe la posibilidad de lanzar algún tema con un artista peruano?

Bueno, no está en planes, pero no es imposible. Ahora menos porque todas las colaboraciones se dan en un ambiente mucho más relajado, sin tanto protocolo ni burocracia como era en época pasada. No se descarta que en algún momento se pueda hacer.

El 'Caballero de la salsa' durante su show en el reconocido 'Choliseo' de Puerto Rico. (Foto: Jose Perez-Mesa)

Volviendo al tema de los conciertos, ¿Qué tan complicado ha sido planear la gira y retomar los shows presenciales luego de casi dos años por la pandemia?

En estos días, el mayor reto son las regulaciones que tengan los diferentes países, lo demás puede estar complicado como siempre ha sido. Ahora hay que verificar cómo van las regulaciones en cada país porque somos un grupo bastante grande, lo demás es prácticamente el oficio.

Hablando de la pandemia, ¿Qué tanto le afectó la pandemia del COVID-19 en su carrera y vida personal?

Yo creo que todos los artistas nos vimos muy afectados porque (la industria musical) fue uno de los sectores más golpeados y con menos tiempo para prepararse. Yo no soy la excepción, lo que hice fue tratar de ocuparme en vez de preocuparme. Me metí al estudio, adelanté una agenda de grabaciones, hice unos cuantos conciertos virtuales y eso. Al principio era uno de los que pensaba que (la pandemia) no iba a durar mucho, cuando vi que no teníamos fecha de que se acabara nos pusimos a ocupar el tiempo, así lo maneje.

La pandemia ha dejado un saldo muy desfavorable, amigos y colegas no pudieron superar el virus, ¿Cómo ha sobrellevado esta situación?

El encierro hace que todas esas cosas se sientan más y sean más dramáticas. Hemos perdido figuras que ustedes conocieron muy bien y compañeros de música que no son tan conocidos, pero sí, fue muy triste porque algunos estuvieron enfermos y no pudimos llegar a saludarlos porque no se permitía, otros se fueron con una despedida muy modesta.

¿Qué reflexión le deja todo este tiempo de pandemia?

La vulnerabilidad, lo vulnerable que somos todos. Yo creo que hay que darle valor a las cosas que de verdad lo tienen y a todo el mundo les digo que este virus (COVID-19) me quitó el virus de la prisa, porque a veces pensamos que si no es ahora no es nunca y no es así, uno debe ir organizando las prioridades y darse cuenta que hay cosas más importantes.

Cambiando de tema, en noviembre será reconocido con el Premio a la Excelencia en los Latin Grammy, ¿Cómo se siente con tal distinción?

¡Orgullosísimo! Me siento muy orgulloso, porque cuando yo me vi en la lista de la gente que está reconocida, cuando vi mi nombre, (dije) el premio es doble. Ver mi nombre al lado de tantas figuras es un gran honor. Yo soy muy respetuoso de la gente que ha trabajado duro en este ambiente y reconozco el valor de todas esas figuras.

Yo he estado varias veces en esa ceremonia, acompañando y aplaudiendo a amigos míos; entonces, sé lo emotivo que es estar sentado esperando que te llamen por tu nombre para recibir ese reconocimiento. Soy un cantante que no es muy aficionado a los premios, cuando me vi, bueno, tengo que decirte que sí me sentí muy afortunado.

Con más de 40 años de trayectoria, ¿En qué etapa de su carrera siente que se encuentra?

Yo estoy en una etapa a la que la mayoría de los artistas le tienen miedo, estoy en una etapa de madurez y mi me encanta decirlo. Me siento maduro, preparado y mejor cantante que hace 35 años. Me siento en condiciones de seguir creando. Mirando al futuro con los pies en la tierra, nunca me ha gustado soñar con los pies en la luna.

¿Ha pensado en el retiro?

No, no en el retiro, pero la modificación de la carrera sí. Creo que llegó el momento para poner las bases, modificar la velocidad y ver otros proyectos. Estoy en ese proceso, me gustaría trabajar hasta cuando pueda hacer una presentación digna, no me gustaría obligarme o obligar al público a ver una presentación que no cumpla con los requisitos. Estamos hablando a un año que cumpla 60, ya en 2022 estaré pensando en migrar y ver cómo vivir el resto de mi vida. En eso estoy yo.

Gilberto Santa Rosa también será reconocido por la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia en la gala de los Latin Grammy. (Foto: Jose Perez-Mesa)

Como uno de los exponentes con mayor trayectoria en el género de la salsa, ¿Siente que el género ha perdido terreno en la actualidad frente a otros géneros como el reguetón?

Yo nunca los he puesto a competir, cada uno tiene sus propios méritos, cada uno tiene su propia historia. Obviamente la salsa no tiene la difusión que tenía en los años 70,80 y 90s, eso es innegable, pero también puedo decir que hay una serie de talentos que no están siendo reconocidos ni tienen el espacio, pero hay mucha materia prima en Puerto Rico, Panamá, Perú, República Dominicana, Cuba.

He visto talento muy bueno, joven, con el deseo y lo agradezco como representante del género. Quizás ellos puedan hacer lo que nosotros no, que es tener mejor dominio de las nuevas maneras de difundir, creo que eso es lo que le falta a la salsa para manejar nuevos fanáticos a futuro. Si es por talento estamos garantizados 100 años más.

Muchos talentos han reconocido la trayectoria de artistas como usted, un ejemplo es Victor Manuelle, quien en una pasada entrevista nos contó que usted lo descubrió e impulsó su carrera, ¿Cómo toma sus palabras?

Yo lo agradezco mucho. Siendo honesto es parte de la misión, yo me siento no solo honrado, sino realizado desde el punto de vista que mi trabajo sea un referente para otros artistas. Agradezco a Victor, sobre todo porque en su tiempo había otro ambiente para desarrollar artistas, las compañías disqueras estaban muy agresivas con las nuevas figuras y yo, contrario a lo que muchos piensan, creo que las compañías disqueras hacen falta en el ambiente para dar el empujón. Claro, también tienen que aprender que en la vida es bonito repartir lo que se produce (se ríe).

En el marco del “Camínalo Tour”, ¿Cuál es el siguiente paso para Gilberto Santa Rosa?

Ya adelanté bastante un disco que precisamente voy a montar la voz ahora. Si todo sale bien, el próximo martes lo termino para después entrar a la mezcla y todo el proceso técnico. Estoy trabajando esta gira que me llevará hasta marzo de 2022 y en el camino tengo un par de proyectos más que sabrán más adelante. Honestamente, grabar no era de mis funciones favoritas, prefería el concierto y las giras. Grabar era un poco incómodo, pero le he tomado el gusto al estudio y tengo música para otros proyectos adicionales.

