En la vida artística de Víctor Manuelle, Gilberto Santa Rosa tiene un rol fundamental. Fue precisamente el ‘Caballero de la salsa’ el que impulsó la carrera de ‘El sonero de la Juventud’, luego de escucharlo cantar e improvisar en una fiesta de graduación, en 1988. Desde entonces, los sueños de aquel joven aficionado a la música que se ganaba la vida como obrero en una fábrica de zapatos, se han hecho realidad. Tras cantar con notables artistas salseros en escenarios de Puerto Rico, en 1990, inició una exitosa carrera internacional como solista con el respaldo de Sony Tropical. Su más reciente tema, “Víctimas las dos”, que ha grabado en colaboración con La India, lo ubican en un lugar preponderante en las principales listas musicales del mundo.

“Amo mucho a La India, pienso que es la figura de la salsa más importante en estos momentos. Siempre que nos encontrábamos en el aeropuerto o en algún escenario, hablábamos de hacer algo juntos, hasta que, en medio de la pandemia, pudimos concretar nuestros planes. ‘Víctimas las dos’, un tema que escribí con un amigo compositor, Juan José Hernández, ha logrado sacar toda la fuerza y energía de La India. Narra la historia de un hombre que lleva una doble vida y ninguna de las mujeres sabe de la existencia de la otra, ambas son víctimas. El video es prácticamente una mini película protagonizada por la fuerza interpretativa de La India y el talento actoral de Scarlet Ortiz, una actriz venezolana reconocidísima”, destaca el intérprete puertorriqueño.

¿Qué retos enfrentaron al grabar en plena pandemia?

Fue difícil, porque en el video participan muchos actores y como 20 bailarines, todos tuvimos que pasar por pruebas de COVID-19 y cumplir con estrictos protocolos de seguridad, como el distanciamiento social. Grabar la canción fue más fácil porque solo estuvimos dos personas en el estudio y el resultado fue increíble. La pandemia nos permitió trabajar las cosas con un poco más de calma y planificación.

Víctor Manuelle y La India unieron sus voces en “Víctimas las dos”, un tema potente. (Foto: Difusión / Press Management & Booking)

Cuando hablas de tus inicios musicales siempre mencionas a Gilberto Santa Rosa como gestor principal de tu carrera. ¿Cómo se conocieron?

Fue en 1988. Gilberto estaba amenizando un baile de graduación en mi pueblo -no era mi graduación, yo estaba como invitado- y mis amigos le dicen a Gilberto: ‘Hay un muchacho que se la pasa cantando tus canciones’, entonces él me pide que suba para cantar juntos. No había nada planificado. A Gilberto le gustó mucho el trabajo que hice, intercambiamos teléfonos, y una semana después, me llamó para recomendarme a Don Perignon, que en ese tiempo era director de Andy Montañez y necesitaba cantantes para la orquesta que estaba haciendo. Después de casi cinco años, Gilberto me llevó a Sony Music. Trabajé como 14 años en la oficina de Gilberto Santa Rosa, luego me independicé.

¿Qué te llevó a alejarte de él?

Nada malo, solo quería independizarme, perseguir mis sueños. Gilberto me dio la mano de una manera increíble al comienzo de mi carrera y todavía me sigue ayudando. La amistad que nos une es más una relación familiar, somos íntimos amigos.

¿Alguna vez le preguntaste, por qué apostó por ti?

Dice que fue por mi capacidad de improvisar, pues en el momento en que subo al escenario, le doy gracias por la invitación y saludo a mis amigos. Obviamente, era un muchachito completamente nuevo, me faltaba madurar, pero él sí creyó en mí. Luego todo fue un proceso de aprendizaje increíble, hice coros con grandes figuras del medio.

¿Siempre te vislumbrabas siendo músico?

Desde que tengo uso de razón me gusta la música, crecí escuchando salsa porque mi papá es un salsero increíble, es fanático. Así que escuchaba en casa a Héctor Lavoe, el Gran Combo, Cheo Feliciano.... Crecí entre canciones y siempre decía que mi sueño era cantar salsa. Recuerdo que estaban de moda las orquestas con cantantes, ser cantante de orquesta era mi gran sueño, al principio no aspiraba ser solista.

En 1996, ”Víctor Manuelle”, tu tercer disco de estudio, alcanzó los primeros lugares en las listas de Estados Unidos y Latinoamérica. Te abrió las puertas del éxito. ¿Por qué crees que no pasó eso con tus anteriores producciones?

Creo que es el momento, las cosas suceden cuando tienen que suceder. Probablemente tuvo que ver ese boom de la salsa, ese resurgimiento de los años 90. No te puedo decir cuál fue la fórmula exacta porque no la sé. Esa producción llegó en el momento en que tenía que llegar y el resultado fue increíble.

¿Cómo logras sobresalir en una industria con figuras tan competitivas como Luis enrique, Rey Ruiz, Jerry Rivera o el mismo Gilberto Santa Rosa?

Fue fuerte porque obviamente había bastante competencia, pero a la vez sucedía lo que está sucediendo ahora con el género urbano. La salsa estaba de moda y la gente estaba dispuesta a escuchar a muchos salseros. El público, la industria, las emisoras... estaban dispuestas para la salsa y había mucha gente cautiva esperando a nuevos exponentes.

¿Cuál fue el reto más grande que tuviste que enfrentar en ese momento?

Adaptarme al medio, a que esto era un negocio. Poner en un balance lo profesional y la pasión fue la parte más difícil. Era jovencito. En ese momento mi familia jugó un rol muy importante, gracias a esa base familiar sólida, hoy puedo tener una carrera exitosa.

¿Qué opinas de los salseros puristas que se niegan a apostar por otros géneros?

Creo que nadie puede ir en contra de lo que está pasando actualmente con la música, con lo urbano. Me parece normal que una nueva generación esté consumiendo ese género y no podemos ir en contra de las generaciones. He colaborado con otros géneros, pero sigo haciendo salsa, he buscado la manera de mantenerme vigente.

¿Cuándo sientes que ya eres un artista consagrado?

Siento que he logrado muchas cosas, pero figuras consagradas son Cheo Feliciano, Gilberto Santa Rosa, Héctor Lavoe.... A mí todavía me faltan muchas cosas por hacer y aprender. Se evaluará dentro de algunos años si las nuevas generaciones se fijan en la música de este servidor.

¿Qué te falta por hacer?

Cuando digo eso, no me refiero a grandes expectativas, porque el que tiene grandes expectativas tiene grandes decepciones. Mientras yo siga trabajando con la misma fuerza y el mismo amor se me van a seguir abriendo puertas.

¿Alguna experiencia dura, te llevó a pensar de esa manera?

No, porque mi carrera ha sido bastante exitosa desde el comienzo, pero si por salud tuviese que hacer un alto, estaré satisfecho de lo que he logrado. Estos últimos tres o cuatro años de mi vida han sido bien fuertes. Desde la enfermedad del Alzheimer de mi papá y mi hermano que murió con cáncer. Entonces empiezas a ver la vida de otra manera. Muchas cosas que mirabas como grandes logros, ya no los son. Los grandes logros para mí -actualmente- es vivir feliz y disfrutar de mi familia y mi carrera.

¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera?

Este es el mejor momento, y mi mejor disco es el que está por salir, y no es un cliché.

Estas a puertas de cumplir 30 años de trayectoria artística, ¿qué destacas y que has aprendido en todo este tiempo?

Cuando empecé no tenía hijos, ahora tengo nietos, ya no pienso igual. Mi afán antes era trabajar y trabajar, ahora mi afán es estar con mi familia.

Actuaste en la película “El cantante” interpretando a Rubén Blades. ¿Está en tus planes volver a actuar?

Aquella vez fue una participación corta, al lado de Marc Anthony y Jennifer López, también he tenido cortas apariciones en otras producciones y he recibido nuevas propuestas. No descarto volver a actuar más adelante, pero lo que me apasiona es la música.

