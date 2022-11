A pesar de que llevaban ya algunos años alegrando escenarios y públicos, fue en 1987 cuando los Gipsy Kings alcanzaron la categoría de fenómeno mundial e internacionalizaron la rumba flamenca como ningún otro grupo había hecho antes. Aquel año lanzaron un disco epónimo que incluyó temas que se convirtieron pronto en clásicos de su repertorio: “Bamboleo”, “Tú quieres volver”, “Bem Bem María”, “A mi manera” o “Djobi, djoba”.

Hoy, a pesar de que mantienen la esencia de su música, no son un solo grupo, sino dos agrupaciones que cuentan con la marca y el permiso para utilizar libremente el repertorio de canciones gracias al cual vendieron más de 60 millones de discos: los Gipsy Kings de Nicolás Reyes y Gipsy Kings by André Reyes, su hermano, que es quien llega a Lima en los próximos días. “Todo el mundo tiene que saber que el tema de los Gipsy Kings es que yo y mis hermanos, desde octubre del 2014, estamos separados de Nicolás. Él quiso tener una historia con sus niños, quería continuar con los suyos. Es por eso que yo he construido mi banda y él también la suya. Cada uno trabaja por su parte sin problemas ni nada. Cada uno ha elegido continuar con su propio clan sin ninguna riña de por medio. Ambos tenemos los permisos, seguimos siendo una familia, nos llevamos bien y nos vemos siempre”, nos cuenta desde Francia André Reyes con la misma simpatía y naturalidad con que se subirá al escenario del Parque de la Exposición para cantar los temas que hicieron mundialmente famosa a la banda que formó su familia junto a sus primos, los Baliardo. Esta es su palabra.

—Con su música, ustedes le llevan diversión y belleza a mucha gente ¿Qué es lo más bonito de ser un Gipsy King y poder presentarse antes distintos públicos?

Es un gusto para mi llegar al público de Perú para que vean este fantástico show. Lo más bonito de ser un Gipsy King es poder cantar los temas clásicos. Quiero vivir en el escenario una linda fiesta para que bailen y canten todos canciones como “Un Amor”, “Djobi Djoba”, “A mi manera”, “Volaré”. Siempre estaré contento de ser un Gipsy King, de cantar y hacer la fiesta con ustedes. Para mí es un gran placer.

Durante décadas, la agrupación mantiene la esencia de su música. (Foto: Non Stop Peru)

—Hace algunas semanas han lanzado “La negra”, un nuevo tema que está en Spotify y que es el primer corte del que será su nuevo álbum. Cuéntanos un poco más…

Es una nueva canción que está en las plataformas digitales. Yo la he tocado hace más de 30 años con mi hermano Nicolás en los Gipsy. La quería lanzar pronto porque es una canción que me gusta mucho, que siempre me encantó, y sé que le va a encantar a todo el público del mundo. Es una rumba gitana que da mucha alegría, que le va a gustar a todos porque es una canción con un sonido muy actual.

—¿Qué significa para ti grabar “Nací gitano”? Este nuevo disco da también nombre a la gira…

Es un honor tener la posibilidad de grabar este disco con nuevas canciones y nuevas contribuciones de Mario, Thomas, Kakou, Tambo o Patchai –parte del clan familiar Reyes, todos guitarristas, que integran la banda de Andrés, al lado de Danny Marta (bajo), Joseph Cortés (batería), Guilherme Alves (percusión) y Fred Bretón (teclados)-. Todos suman y participan. Es un placer hacer que todo el mundo escuche este álbum porque hay de todo: buenas canciones, buenas melodías, hay trucos de Mario que están fantásticos, con melodía, corazón, alegría, y muchas sorpresas que se mostrarán en el escenario.

—El nombre de ese nuevo disco, “Nací gitano”, es una reivindicación de tus raíces. ¿Crees que esa reivindicación es necesaria en una coyuntura social a veces difícil para minorías como los gitanos en Europa?

Exactamente. Yo soy un gitano, de la sangre de mi papá y mi mamá, los niños también. Es un honor para nosotros llevar el mensaje de que los gitanos son buenos, tienen un gran corazón, un cante fantástico, buenas cosas dentro del mundo de la simplicidad, que nos acompañan cada vez que llegamos a todas partes. Esta música la quiero guardar siempre porque es una música que toca el corazón de todo el mundo, pues cada vez que la escuchan bailan y cantan. Es algo que no puedo explicar. Antes, en tiempos de mis abuelos, los gitanos vivíamos en caravanas. A causa de la Guerra Civil y Francisco Franco todo el mundo se fue de España a distintas partes: Italia, Rumania o Francia, como mis abuelos, de quienes tengo muy buenos recuerdos. Ahora, nosotros viajamos por todas partes del mundo para compartir nuestra música.

—Ante el escenario musical actual, con protagonismo de ritmos urbanos y fusiones, ¿Qué podemos esperar del futuro de Gipsy Kings by André Reyes? ¿Pensaron alguna vez fusionar su música con la peruana?

Claro que sí, podemos siempre hacer cosas con los peruanos. Hay muchos ritmos suyos que nos gustan. Con los Gipsy ya hicimos versiones fusionando otros ritmos y nos fue muy bien, como con My Way, Volaré u Hotel California de los Eagles. Siempre trabajamos fusión para que se escuchen y se canten ante distintos públicos. Nuevamente, no puedo explicar cómo lo logramos, porque yo lo vivo, lo canto, lo toco, la gente me dice que le gusta y eso para mí es raro, inexplicable, pero mágico.

—Una de las claves de los Gipsy Kings es la alegría, es uno de sus sellos a lo largo de su carrera…

Bueno, el fenómeno lo comparto con mis hijos también. Están los 3, son artistas, y atrás hay cuatro músicos, los que tocan las tumbas, la batería, el bajo, el teclado. Con ellos se pasa muy bien cuando hacemos el show, porque cada uno aporta una cosa diferente. Este será un verdadero show, siempre con la alegría que mencionas, porque esa es nuestra fuerza. La combinación de fuerzas es la que genera alegría en el escenario, porque tenemos una gran complicidad. En cada ocasión damos la mejor energía posible.

El anfiteatro del Parque de la Exposición es el escenario escogido para que Gipsy Kings by André Reyes canten los temas que hicieron mundialmente famosa a la banda que formó su familia junto a sus primos, los Baliardo. (Foto: Non Stop Peru)

—Tu padre fue gran cantante de flamenco, por lo que la música te viene por tradición familiar. ¿Cuál es el primer recuerdo que tienes en la vida asociado a la música?

Tenía como 6 años cuando fue la primera vez que vi cantar a mi papá y a mis hermanos mayores también. Yo los miraba y en mi cabeza, en mi corazón, pensaba hacer un día eso con ellos. Y al final pasó. Guardo muy buen recuerdo de ese día. Es como si toda la vida hubiera sido musical para mí desde entonces. Como los toreros. Tienen eso en la sangre, como de papá, de hijos, de nietos, el continuar y homenajear una tradición. Nosotros hacemos también corridas, es parte de nuestra cultura. Yo pienso que se mezcla bien la música gitana con los toros. En la plaza de Saintes-Marie-de-la-Mer en Francia hemos tenido grandes momentos. Es un regalo divino.

—Han pasado casi 40 años de Allegria y, luego, de Luna de fuego, primeros discos de los Gipsy Kings. ¿Cómo evalúas a estas alturas, con todo lo logrado, el legado del grupo?

Yo los conocí, claro, los tengo, los recuerdo, los escucho, pero yo no estaba en esos discos aún. Yo comenzaba con mi hermano Nicolás, con Canut, Pablo, Patchai, Tonino Baliardo. Allegría es un disco maravilloso. Luna de fuego es muy alegre, porque cuando escuchas solo el cante y las guitarras, es un sonido puro. Eso sigue siendo importante hoy en día. De todos modos, lo que yo hago hoy respeta el legado del grupo, y están los temas de siempre, como “Háblame”, “Un amor” o “Bamboleo”. Así comenzó y fue creciendo la música de Gipsy Kings. La clave es mantener eso, no hacerlo de otra manera.

—Justamente, temas “Bamboleo”, “Volaré” o “Djobi Djioba” son ejemplos de su permanencia en la memoria del público. ¿Cuál sientes que es la clave del éxito de la música flamenca en otras latitudes del mundo tan distintas a España o Francia como India, Medio Oriente o Latinoamérica?

Es algo que no puedo explicar. Canciones, buenas melodías, tocamos el mundo con ellas, gracias a la fusión que hicimos y que logra gustarles a niños, viejos, jóvenes, hombres o mujeres, no sé por qué. Y a los enfermos también. Hemos visto enfermos que se levantaban y bailaban nuestra música. Eso fue una lección para demostrarnos que nuestra música siempre puede funcionar. Es una manera de tocar y cantar el compás gitano que tenemos y compartimos con todos. Es importante para mi tocar música que le toca el corazón a todo el mundo, en todas partes. Nosotros dejamos el corazón ahí.

—A pesar de las fusiones, ¿Ustedes se sienten seguidores de la tradición de Camarón de la isla, cercanos a Paco de Lucía o El Cigala?

Es diferente, porque Camarón, Paco, Cigala hacen una música muy profunda, muy gitana, muy del cante jondo. Es más adentro, de lo profundo del cante jondo de España o Andalucía. Lo de nosotros es un poco diferente, porque está planteada como para ser escuchada en el mundo. Es nuestra rumba, que es gitana también, pero diferente del toco, del cante, del fandango de Camarón o de El Cigala. Muy diferente. El respeto está aquí, porque todos esos artistas se respetan de una manera y de otra. Paco Lucía me encantaba, Camarón también. Para mi todos ellos son grandes de España y gente que respeto mucho.

—¿Cuáles son las cualidades principales que necesita un buen cantante de flamenco?

Un buen cantante tiene que ser bueno, claro, desde pequeño. Eso se tiene en la sangre. O lo tienes o no lo tienes. Es eso. Tiene que vibrarte en la sangre el canto. Y debes cantar con la memoria y el corazón y aprender a transmitir las emociones de tu cante profundo hasta que la gente diga “¡Olé!, ¡Olé!”.

—Ahora que lideras tu propia agrupación, ¿Cuál sientes que será tu legado personal en la historia de la música flamenca?

Es un honor para mí, porque antes estaba con Nicolás o Tonino y estaba un poquito atrás. Ahora soy yo quien canta con los niños, lo vivo de corazón, de verdad, demasiado. Estos últimos son mis años más intensos sobre un escenario. Creo que mi legado es cantar con el corazón. Cantar con el corazón es la clave.