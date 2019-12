Tras cuatro años de ausencia, la legendaria banda Guns N’Roses volverán a pisar tierras peruanas para dar un nuevo y multitudinario concierto este 24 de marzo en el estadio de San Marcos.

La banda llega al Perú como parte de su gira “Not in this Lifetime”, la cual reúne a la alineación histórica de la banda californiana de Axl Rose (vocalista), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra). Completan la agrupación Melissa Reese, Frank Ferrer, Richard Fortus y Dizzy Reed. Hasta el momento no se ha confirmado quién será el telonero de la banda en su paso por Lima.

Esta gira ya había traído a Guns N' Roses a tierras peruanas en 2016, en un inolvidable 27 de octubre donde más de 40 mil personas acudieron al Estadio nacional para disfrutar de lo mejor del repertorio de la banda estadounidense, con éxitos como "It's so easy", "Mr. Brownstone", "Chinese democracy", "Welcome to the jungle", "Estranged" y "Civil War" haciendo vibrar el recinto en Ate.

Recordado con menos cariño fue el concierto que Guns N’ Roses dio en la explanada del Estadio Monumental en 2010, un show que pasó a la infamia por la tardanza de la banda y por los ataques verbales de su líder, Axl, al empresario a cargo del espectáculo, Alberto Menacho.

Guns N' Roses visita la región para participar de Lollapalooza, festival musical que se celebrará en Chile, Argentina y Brasil en marzo y abril del 2020), así como los eventos Estéreo Picnic (Colombia) y Vive Latino (México).

Para Slash en particular, esta será la cuarta vez que visita nuestro país, luego de dar un enérgico concierto el pasado 7 de mayo en la explanada del Parque de la Exposición.

Guns N’ Roses en Lima: Precio de las entradas

Las entradas para el concierto estarán a la venta a partir de las 9 a.m. del 20 de diciembre en todos los módulos de Teleticket, ubicados en Wong y Metro, así como a través de la web teleticket.com.pe. Miembros del club de fans de Guns N’ Roses Nightrain podrán participar de una preventa exclusiva a partir del 17 de diciembre a las 00 horas, mientras que usuarios de Diners Club podrán comprar sus entradas a partir del 18 de diciembre.

Vip: S/. 576

General: S/. 198

Platinium (Numerado): S/. 790

Occidente A: S/. 340

Occidente B: S/. 250

Oriente A: S/. 300

Oriente B: S/. 250

Tribuna Norte: S/. 130

