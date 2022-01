Entre el jolgorio, la decepción y la molestia se desarrolló la venta virtual de las entradas para ver el 29 de noviembre al artista británico Harry Styles la mañana del jueves 20 de enero a las 9 a.m., donde más de 45 mil personas realizaron una larga cola virtual en la página web de Teleticket y solo algunos lograron su cometido.

En Twitter, varios usuarios publicaron el lugar que les asignaron para la compra de sus entradas; donde se evidenció que más de 45 mil personas estaban conectadas en la plataforma. Asimismo, los seguidores del cantante han expresado su molestia por la asignación aleatoria de un lugar en la cola virtual. Aunque, Teleticket explicó anteriormente a El Comercio que este sistema es el empleado a nivel mundial por otras empresas.

Por qué nos tienen esperando a más de 40,000 personas si ya no hay entradas suficientes para todos🥲 #teleticket #HarryStyles pic.twitter.com/0N0v4lCheH — 𝑱𝒖𝒍𝒆𝒔 𝑴𝒊𝒅𝒛𝒚🦕 (@witchfrom616) January 20, 2022

Cabe recordar que la empresa anunció que la venta general de los tickets empezaría este jueves y que habría un stock limitado debido a que las entradas vendidas en 2020 también serán válidas. El concierto está programado para el próximo martes 29 de noviembre en el Jockey Club, ubicado en Santiago de Surco.

Aunque por el momento Teleticket todavía no ha anunciado que se han agotado las entradas, alrededor de las 9:30 a.m. los usuarios que llegaron al frente de la cola virtual encontraron que ya no había asientos para comprar.

Alrededor de las 9:30 a.m. ya no habían entradas para comprar para el concierto de Harry Styles. (Captura de Teleticket)

Inmediatamente después, aficionados del músico británico reclamaron la posibilidad de realizar una segunda fecha para cumplir la demanda. Mientras tanto, otro grupo intentó recurrir a los revendedores para conseguir el tan ansiado ticket.

La llegada de Harry Styles a nuestro país estaba programada inicialmente para octubre del 2020, pero el evento tuvo que ser pospuesto debido a las restricciones de la pandemia del COVID-19.

Precios de entradas

En la web de teleticket, se puede apreciar que las entradas para ver al ex integrante de One Direction oscilan entre S/ 180 a S/ 559. En total habrá 16 mil entradas, repartidas en cuatro zonas: zona platinum izquierda, zona platinum derecha, VIP y general.

A continuación, los precios de las entradas:

Zona Platinum: S/ 559.00 (precio full), S/ 486.10 (15% descuento Interbank)

Zona VIP: S/ 329.00 (precio full), S/ 286.10 (15% descuento Interbank)

Zona General: S/ 180.00 (precio full), S/ 156.60 (15% descuento Interbank)

