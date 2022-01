Confirmado. El cantante británico Harry Styles llegará a Latinoamérica en noviembre del 2022 para ofrecer sus esperados conciertos, que fueron pospuestos debido a la pandemia del COVID-19 en 2020.

El ex integrante de One Direction acaba de publicar la reprogramación de sus presentaciones del “Love on Tour”, que empezará en Reino Unido el próximo 11 de junio y llegará a América Latina a finales de noviembre. Pero, ¿dónde será más barato ver al artista británico?

Harry Styles ofrecerá un gran concierto en el Jockey Club del Perú el próximo martes 29 de noviembre y, según se ha podido conocer, los precios oscilan entre S/ 180 para zona general, S/ 329 en zona VIP y S/ 559 para zona Platinium; incluyendo la comisión de Teleticket.

Para el caso de Colombia, a donde Styles llegará el próximo 27 de noviembre para presentarse en el Parque Salitre Mágico de Bogotá. Los tickets costarán $500.000 pesos colombianos (S/ 479.14) en platino y $303.000 (S/ 290.36) en zona general a través de Tuboleta. Aunque, en la preventa del 25 de enero habrá una tarifa especial y la venta general inicia el miércoles 26.

¡COLOMBIA! @harrystyles acaba de anunciar su fecha para Love on Tour en el Parque Salitre Mágico el 27 de Noviembre.

🙌🏽Los fans que ya tienen su boleta recibirán un correo de Tuboleta con la información para validarla para la nueva fecha y sitio.

🎫Preventa Aval: 25 de Enero 10am pic.twitter.com/AkuQsRI4ja — Ocesa Colombia (@OcesaColombia) January 19, 2022

Para el 1 de diciembre está programado el concierto del británico en el Estadio Bicentenario La Florida de Santiago, Chile; que posee una mayor capacidad. En Punto Ticket están disponibles 6 sectores que varían de precio: $30.500 pesos chilenos (S/145.15) para tribuna, $52.350 (S/ 249.13) para platea alta, $66.150 (S/ 314.80) en platea baja, $76.500 (S/ 364.06) en cancha general, $99.500 (S/ 473.51) para platea royal y $139.750 (S/ 665.06) para platea zafiro.

Mientras que, en Argentina el concierto se ha reprogramado para el próximo 3 de diciembre. Sus seguidores podrán disfrutar del concierto en el estadio de River Plate en Buenos Aires desde 7 sectores. La entrada más económica -disponible a través de All Access- es la platea alta Sívori a $7.500 pesos argentinos (S/ 278.12), campo por $10.000 (S/ 370.83), plateas altas y platea media Sívori a $12.000 (S/ 445), platea común a $13.500 (S/ 500.62), platea preferencial por $16.500 (S/ 611.87) y campo VIP por $17.500 (S/ 648.96). Estos precios no incluyen la comisión ticketera y la venta general ya empezó.

Harry Styles finalizará su gira por América Latina en Brasil y se presentará en tres ciudades importantes: São Paulo, Rio De Janeiro y Curitiba. En la primera ciudad, el evento se llevará a cabo el 6 de diciembre en el Allianz Parque y los precios van desde los $328 reales brasileños (S/ 231.79) para la zona cadeira superior; $358 (S/ 252.99) en pista; $498 (S/ 351.93) para cadeira inferior; y $668 (S/ 472.07) para las pistas premium. La venta está disponible en Ingresso rápido.

En Rio De Janeiro, Styles se presentará el 8 de diciembre en el Área Externa da Jeunesse Arena. Ahí los precios varían entre los $328 reales brasileños (S/ 231.79) para pista y $628 (S/ 443.80) para la pista premium.

Por último, y debido a la gran demanda, decidieron agregar una nueva fecha para el 10 de diciembre en el Pedreira Paulo Leminski de Curitiba. Los tickets para ver al músico británico se dividen en dos zonas: pista por $470 reales brasileños (S/ 332.14) y pista premium por $860 (S/ 607.75).

Cada país de Latinoamérica donde se presentará Harry Styles ha autorizado lugares de diferentes dimensiones y capacidad; y a consecuencia de ello, los precios varían. Es así que la entrada más barata para ver al ex One Direction la puedes encontrar en la zona tribuna de Chile por S/ 145 ($30.500 pesos chilenos); pero en general, los países que han proporcionado tickets más accesibles a los fanáticos son Colombia y Brasil.

El dato

La venta de entradas para asistir al concierto del ex miembro de One Direction en Lima empieza este jueves 20 de enero a las 9 a.m. Teleticket ha anunciado que es un stock limitado debido a que los tickets vendidos en 2020 continúan siendo válidos.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Los Premios Luces son un galardón otorgado por la sección Luces de El Comercio para conmemorar la excelencia en la cultura y el entretenimiento en el último año. El público es quien tiene la última palabra. Tienes hasta el 13 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR