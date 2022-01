Conforme a los criterios de Saber más

La euforia de los seguidores del ex integrante de One Direction, Harry Styles, quedó evidenciada en la larga cola virtual que se formó en la plataforma web de Teleticket. Este jueves 20 de enero se realizó la venta general para el concierto que se realizará el próximo 29 de noviembre.

Desde las 9 de la mañana, varios usuarios entraron a la página web para adquirir sus tickets y disfrutar del evento que se llevará a cabo en el Jockey Club, pero no todos lograron adquirirla. Ante ello, Luis Eduardo González Orellana, gerente de Teleticket, confirmó a El Comercio que la venta total se realizó en cerca de 30 minutos.

El concierto de Harry Styles estaba programado inicialmente para octubre del 2020; pero la pandemia del COVID-19 cambió los planes. En ese entonces, Teleticket vendió cerca de 16 mil entradas, los cuales serán válidos para este evento de noviembre.

Pero, la empresa decidió habilitar 4 mil entradas adicionales: haciendo un total de 20 mil espectadores. Aunque, esto no cubrió la alta demanda de más de 60 mil personas que estuvieron en la cola virtual.

“Cada persona puede comprar 4 entradas. Entonces, solo necesitas que 10 mil personas compren para llenar el Estadio Nacional, que es lo que pasó con Coldplay. Cinco mil personas compraron la primera vez en la preventa y otras 5 mil compraron en la segunda, con lo cual ya se hicieron los 40 mil y el resto se quedó sin entradas”, precisó González Orellana.

Asimismo, el gerente de Teleticket aseguró a este Diario que las entradas disponibles fueron vendidas en su totalidad en cerca de media hora; sin embargo, tienden a demorar la confirmación del ´sold out´ debido a cuestiones técnicas de pago.

“El sistema (de compra) captura las entradas, valida con las pasarelas de pago; pero al haber tanta demanda, los mecanismos de cifrados y una serie de cosas se demoran más de lo usual y se estaba verificando eso (…) Probablemente hay tarjetas que no tiene saldo o pusieron mal el código SMS que llega rápidamente al celular y esas transacciones se caen”, reconoció.

En ese sentido, Teleticket también confirmó que el sistema funcionó de manera correcta y se han registrado menos quejas debido a la campaña de comunicación sobre cómo se maneja la cola virtual.

“En términos generales ha corrido muy bien, como siempre. Obviamente ya no hay tantas quejas, sino gente pidiendo que lo cambien de locación. Están entendiendo cómo funciona la cola, se ha hecho una campaña de comunicación de cómo funciona y de que es la mejor manera (para comprar)”, dijo el gerente de Teleticket. Esto es gracias -según González- a las experiencias previas que se tuvo con la venta de entradas para Louis Tomlinson y Coldplay.

¿Trasladar el evento?

Debido también a las restricciones de la pandemia, Teleticket asegura que no hay posibilidad de vender más entradas, tras el ´sold out´ del evento del ex One Direction en el Jockey Club .

Por su parte, los seguidores de Harry Styles han solicitado que se agregue una nueva fecha de presentación o se cambie de locación al Estadio Nacional. Respecto al primer pedido, González recalca que no es posible. Mientras que, por la segunda solicitud, el gerente de Teleticket aseguró que los organizadores del evento están analizando la situación debido a la alta demanda para el concierto.

“ Este mismo artista salió a la venta ayer en Argentina y en cuatro horas se vendieron 60 mil entradas para el estadio River Plate. Obviamente te da un panorama de que puede llenar un estadio sin ningún problema. Vamos a ver qué pasa ”, dijo.

Cuidado con la reventa

Desde Teleticket han pedido a los consumidores que eviten comprar la reventa de entradas, debido a que podrían ser estafados, ya que la entrada es digital.

“Hoy por hoy, la reventa de entradas se ha vuelto un negocio. Si comprabas 4 entradas para Harry Styles y te costaban 400, en reventa está 1500 soles; es decir, ganas mil soles por entrada. Tienes un montón de peruanos quebrados y se han dado cuenta que este es un método de ganancia directa porque hay mucha demanda. Antes tenías 100 revendedores y hoy tienes mil”, finalizó Luis González Orellana.

