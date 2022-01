Más de 1.600 personas se han unido hasta la fecha en una petición de Change.org para cambiar el lugar del concierto de Harry Styles en el Perú del Jockey Club al Estadio Nacional.

La petición, creada por un usuario solo identificado como HSEN y dirigida al Ministerio de Salud, Live Nation, Artes Perú y Teleticket, busca que se aumente el aforo para el espectáculo que el artista británico tiene programado para el próximo 29 de noviembre como parte de su gira “Love on Tour”.

Solo 16 mil entradas para el evento salieron a la venta el 20 de enero a las 9 a.m., a pesar de que más de 60 mil personas hicieron una cola virtual en la página de Teleticket con la esperanza de conseguir uno de los codiciados boletos.

Lo que siguieron fueron horas de confusión y molestia, mientras que algunos usuarios reportaban que al entrar en la página no había disponible ninguna entrada para comprar, otros señalaban que la misma nunca cargó, causando molestia entre los fans del ex miembro de One Direction que se volcaron a las redes sociales.

“Señores, sabemos que nos encontramos en una situación muy difícil debido a la coyuntura, pero pedimos de corazón que liberen más entradas y lo cambien al Estadio Nacional, el cual es más espacioso y puede recibir a más personas, obviamente respetando los protocolos”, señala la petición. “Niños, jóvenes y adultos quieren disfrutar de este evento y poder ver al artista que vienen siguiendo desde años. Muchos de ellos quedaron con la ilusión de poder verlo, pero lamentablemente no pudieron debido a la poca cantidad de entradas y al poco espacio que el Jockey brinda. El Nacional puede albergar a 50 mil personas. Con los protocolos, podrían ingresar entre 30 a 40 mil, que es una gran diferencia con los 16 mil del Jockey”.

Hasta el momento en que se escribe esta nota, cuatro horas y media desde el inicio de la venta de boletos, todavía no se declara oficialmente si se han agotado las entradas. Lo que sí se puede confirmar es que ya no es posible entrar a la cola virtual para intentar conseguir una, situación que también ha sido compartida por decenas de personas según lo declararon en redes sociales.

El Comercio ha intentado contactarse con Artes Perú para inquirir las posibilidades de que se amplíe el aforo del concierto, pero hasta el momento nuestras preguntas no han sido respondidas.

