El cantante británico Harry Styles llegará a Lima,Perú, el próximo 29 de noviembre para realizar su esperado concierto, el cual estaba planeado para octubre del 2020 pero tuvo que ser cancelado debido a la pandemia del COVID-19.

Más de dos años después, el ex integrante de la boyband One Direction pisará suelo peruano como parte de su segunda gira mundial “Love on Tour”, que también abarca a otros países de América Latina.

El famoso cantante se presentará en el Jockey Club del Perú, ubicado en el distrito de Santiago de Surco, que tiene una capacidad para 20 mil espectadores; aunque Teleticket (empresa que venderá las entradas en Perú) aún no ha confirmado cuántas personas podrán asistir al esperado evento. Todas las entradas existentes para espectáculos reprogramados seguirán siendo válidas, informa la productora local.

Harry Styles se presentará en el Jockey Club. (Foto: harrystyles)

Asimismo, se confirmó que la artista jamaiquina Koffee será la telonera de Styles para la gira sudamericana, tal y como estaba planeado pala la fecha original del espectáculo en 2020.

Precio de entradas para ver a Harry Styles en Lima

Zona Platinum: S/ 559.00 (precio full), S/ 486.10 (15% descuento Interbank)

Zona VIP: S/ 329.00 (precio full), S/ 286.10 (15% descuento Interbank)

Zona General: S/ 180.00 (precio full), S/ 156.60 (15% descuento Interbank)

*Todos los precios incluyen comisión ticketera

Amor por el Perú

Hace 7 años, Harry Styles vino al Perú para brindar un gran concierto junto a sus compañeros de One Direction en el Estadio Nacional. El evento convocó a más de 40 mil fanáticos que corearon sus canciones el 27 de abril de 2014.

Styles aprovechó su paso por nuestro país para visitar la ciudadela de Machu Picchu en Cusco, junto a su amigo Liam Payne y el equipo de la boyband británica.

Harry Styles y Liam Payne visitaron Machu Picchu en 2014. (Foto: Archivo GEC)

Cabe destacar que Louis Tomlinson, ex miembro de One Direction, también brindará un concierto en la capital el próximo 1 de junio en el Arena Perú. La venta de entradas se llevó a cabo en noviembre del 2021 y logró el sold out en tiempo récord, según confirmó la productora Move Concerts. Se espera que una situación similar suceda con Harry Styles.

