Una canción de paz, amor y amistad. Eso es lo que propone Ringo Starr en su nuevo tema, “Here’s To The Nights”, disponible desde hoy y en el que se ha rodeado de muchos amigos, entre ellos Paul McCartney, Sheryl Crow, Dave Grohl, Ben Harper o Lenny Kravitz.

Completa el amplio elenco de colaboradores Joe Walsh, Corinne Bailey Rae, Eric Burton (Black Pumas), FINNEAS, Jenny Lewis, Steve Lukather, Chris Stapleton y Yola.

Un single compuesta por Diane Warren, que es el primer avance del próximo EP de Ringo Starr que se grabó en el estudio de su casa entre abril y octubre de 2020.

“Cuando Diane me enseñó la canción, me encantó el sentimiento que desprendía”, asegura el músico en un comunicado de su discográfica, Universal.

“Este es el tipo de canción que todos queremos cantar, y es genial ver cuántos músicos se han unido a ella. Quería que saliera a tiempo para año nuevo porque sienta bien sacar una buena canción al final de un año tan duro. Así que va por todas las noches que no recordaremos y los amigos a los que no olvidaremos y le deseo a todo el mundo paz y amor para el 2021”, agrega Ringo Starr.

Para el EP, Starr colaboró con varios compositores y productores incluyendo a Jeff Zobar, que escribió el título que da título al trabajo, “Zoom In, Zoom Out”.

Sam Hollander compuso y produjo “Teach Me To Tango” y le mandó a Ringo un tema casi completo sobre el que solo tuvo que cantar y tocar la batería.

Ringo Starr co-escribió “Waiting For The tide To Turn” con su ingeniero de sonido Bruce Sugar, mientras que “Not Enough Love In The World” fue escrito por el miembro de la All Starr, Steve Lukather y Joseph Williams.

Lo grabó con un reducido grupo de músicos: Nathan East (bajo), Steve Lukather (guitarra), Bruce Sugar (synth guitar), Benmont Tench (piano), Charlie Bisharat (violín), Jacob Braun (chelo), y Jim Cox (arreglos).

