“Los famosos Beatles vendrían en mayo: por diez días cobrarían casi medio millón”

“El canal 4 de TV esta ultimando el contrato”

“¡Vienen Los Beatles!”

“Nos informan que grabarían para el sello ODEÓN”

“Beatlemanía”

En 1965, los rumores también se volvían portada.

Lamentablemente, Los Beatles no llegaron al Perú. No juntos al menos. Recién cincuenta y un años después, Paul McCartney tocó en el Estadio Monumental. Fue como el aterrizaje de un extraterrestre. Tiempo después, en noviembre del 2013, Ringo Starr, el baterista de los Fab Four, tocó en Lima con su All Starr Band. Esta semana, el 7 de julio, cumplió 80 años. “Tuve tres hermanos, John, Paul y George”, dijo, en un nostálgico balance de su verdadero árbol genealógico, una frase que se multiplicó en todos los medios del mundo, como si fuera el anuncio de la vacuna contra el COVID-19. 153 soles costó la entrada más barata para ver a uno de los músicos más influyentes de la historia en el Jockey Club. Laméntense quiénes prefirieron comprarse unas zapatillas.

***

Una nota de diario La Crónica reseña lo que estaba ocurriendo en esos días de Beatlemanía. Y le da valor de tesoro a lo que hoy sería un ripio: “Diecisiete mil dólares (casi medio millón de soles) ganarían los intérpretes del Yeah, Yeah, Yeah por diez de actuaciones en nuestra capital. Además de sus presentaciones en el video local, The Beatles promoverán sus grabaciones para Capitol y Odeón”. El Comercio Gráfico habló de “una cifra récord” para el medio peruano, el sábado 26 de febrero de 1965. La Prensa fue todavía más divertida: “Los pelucones de Liverpool y sus ajustadas vestimentas (sic) arribarían con su mánager, Brian Epstein”. Ambas se pueden leer en el portal Arkiv Perú.

Sobre la semilla que trajo al Perú John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, Somos profundizó hace unos años y contó una teoría reveladora. El Maestro Óscar Áviles sembró la fiebre en el país. “La ‘Primera Guitarra del Perú’ trabajaba en 1963 como director artístico del sello Iempsa, cuando la beatlemanía dejaba sorda a Europa, pero no llegaba a los EE.UU. Un día el jefe del sello le alcanzó al maestro una copia de She Loves You para que opine si convenía ser editado en el Perú. Aunque lo que escuchó, cuenta Pepe Ladd, hijo de uno de los guitarristas de Los Troveros Criollos, en un post de su Facebook, no le agradó y “lo confundió con ruido”, atendió a las sugerencias de gente más joven que él y se animó a lanzarlo en el mercado local”.

Los jóvenes a la obra.

FOTO: Cortesía Arkiv Perú.

El Comercio Gráfico. "Los Beatles vienen a Lima".

***

Llegó a Lima a una hora en que se debería hacer siesta: las 4 p.m. Lo más excéntrico fue su avión privado aunque eso ya no siquiera lo sea: Maluma también tiene. Con una botella de agua, vestido de traje nero y sus gafas de aviador, Ringo Starr, disfraz de Richard Starkey (Liverpool, 7 de julio de 1940), pisó el aeropuerto Jorge Chávez, atendió con cortesía y luego se mudó al Marriott, donde pudo conocer ese mar bello que en noviembre, por las tardes, se vuelve lila.

La única forma de vivir cómo Ringo vivió, detrás de Lennon, McCartney y Harrison en la tarima y en los flashes es la conciencia de su talento multinstrumentista, diseñado para soporte como las patas de una mesa. Cualquier canción de The Beatles se vuelve solo canción si no se escucha el golpazo de Ringo.

Eso también es rebeldía, genio y simpatía.

“¿Están listos para divertirse, están listos para rockear?”, gritó, antes de arrancar su concierto en Lima en noviembre del 2013. El título de la crónica de El Comercio fue: Ringo Starr le cantó al amor y a la paz en Lima.

A los 80 años no se necesita nada más.





SETLIST DE AQUEL CONCIERTO

1. Matchbox (de Carl Perkins, interpretado por Ringo Starr)

2. It Don’t Come Easy (Interpretado por Ringo Starr)

3. Wings (Interpretado por Ringo Starr)

4. I Saw the Light (de Todd Rundgren, interpretado por Todd Rundgren)

5. Evil Ways (de Willie Bobo, interpretado por Gregg Rolie)

6. Rosanna (de Toto, interpretado por Steve Lukather)

7. Kyrie (de Mr. Mister cover, interpretado por Richard Page)

8. Don’t Pass Me By (de The Beatles, interpretado por Ringo Starr)

9. Bang the Drum All Day (de Todd Rundgren, interpretado por Todd Rundgren)

10. Boys (de The Shirelles, interpretado por Ringo Starr)

11. Yellow Submarine (de The Beatles, interpretado por Ringo Starr)

12. Black Magic Woman/Gypsy Queen (de Fleetwood Mac, interpretado por Gregg Rolie)

13. Honey Don’t (de Carl Perkins, interpretado por Ringo Starr)

14. Anthem (Interpretado por Ringo Starr)

15. You Are Mine (de Richard Page, interpretado por Page con cajón peruano)

16. Africa (de Toto, interpretado por Steve Lukather)

17. Oye Como Va (de Gregg Rolie, interpretado por Rolie)

18. I Wanna Be Your Man (de The Beatles, interpretado por Ringo Starr)

19. Love Is the Answer (de Utopia, interpretado por Rundgren)

20. Broken Wings (de Mr. Mister, interpretado por Page)

21. Hold the Line (de Toto, interpretado por Lukather)

22. Photograph (Interpretado por Ringo Starr)

23. Act Naturally (de Buck Owens, interpretado por Ringo Starr)

24. With a Little Help from My Friends (de The Beatles, interpretado por Ringo Starr)

25. Give Peace a Chance (de John Lennon, interpretado por Ringo Starr)

1 Ringo Starr (FOTO: Christian Ugarte)

2 Beatles

3 Ringo Starr en Lima (FOTO: Christian Ugarte)

4 Ringo Starr en Lima (FOTO: Christian Ugarte)

5 Ringo Starr en Lima (FOTO: Christian Ugarte)

6 Ringo Starr en Lima (FOTO: Christian Ugarte)

7 Ringo Starr en Lima (FOTO: Christian Ugarte)

8 Beatles

9 Beatles

10 The Beatles

11 The Beatles: su música disponible en streaming a nivel mundial

12 Paul McCartney y Ringo Starr en su encuentro con motivo de los Grammy 2014. (Foto: AP)

13 Ringo Starr cumple 80 años: la historia de aquella vez que The Beatles iban a tocar en el Perú.



