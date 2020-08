Tras haber obtenido múltiples discos de platino, ganado dos Premios Grammy y haber trabajado con productores de renombre a nivel mundial, cualquiera podría pensar que Shaggy ya alcanzó todos los objetivos de su carrera. Sin embargo, el cantante y DJ jamaiquino mantiene el ánimo incluso durante la pandemia para concentrarse en su próximo álbum navideño. Recientemente, acaba de relanzar el disco “Hot Shot” con una versión renovada a propósito del 20 aniversario de su estreno. En una conversación con El Comercio, el artista da detalles de lo que significó esta producción para él y de sus planes a futuro.

►Jorge Luis Prats: “En una sola nota está contenida toda la información de tu vida”

►Anne-Sophie Mutter: cuerdas que retan la perfección

Para Shaggy, revitalizar el disco con sonidos modernos significa en realidad lograr que los jóvenes de la actualidad experimenten la misma sensación que la generación de los 2000. “En aquellos tiempos, la mezcla del hip hop, del trap y el reguetón era un concepto nuevo, pero ahora es algo cotidiano. Entonces el reto era que las versiones nuevas de los temas causen el mismo efecto, que llamen la atención por su novedad”, cuenta.

No le preocupó que esta adición de ritmos en temas clásicos como “It Wasn’t Me” o “Keep’n It Real” alejen a los seguidores que lo han acompañado por más de dos décadas. Al contrario, afirma sentirse libre de presiones desde que su música alcanzó una audiencia global, pues eso le demostró que siempre habría quienes recibieran sus innovaciones con los brazos abiertos. “Interioricé que cada uno elige lo que desea. Es bueno tener opciones. Al final de cuentas, yo escribí esas canciones, son mías, entonces si les agrego un nuevo registro, ¿qué de malo podría haber?”, sostiene.

De igual modo, asegura que trabajar de nuevo en un disco que hizo hace veinte años no es excusa para corregir problemas que antes pasaron desapercibidos o que no podían solucionarse con la tecnología disponible. “Uno siempre vuelve atrás y piensa en pequeñas cosas que pudieron mejorarse. Pero esos detalles son los que le asignan un lugar a nuestras creaciones en la cultura popular. Más adelante te das cuenta de que todo pasa por una razón, que el universo actúa perfectamente”, remarca.

A PASO FIRME

En 1992 estuvo frente a un público de sesenta mil personas en el festival Rock in Río, en Brasil. En ese momento supo que si bien su música tenía un gran potencial, era necesario colaborar frecuentemente con artistas de diversas partes del mundo para permanecer vigente. Y de esa misma manera es como encara lo que le resta en la escena musical. “Eso me cambió mucho porque comencé a pensar mis producciones para que se sitúen en el mercado enorme que hay. Me dirigía hacia ello y se convirtió en una meta que hasta ahora persigo. Llegar a un país como Perú, por ejemplo”, detalla el cantante.

Pese a que tuvo que cancelar muchos conciertos debido a la pandemia, Shaggy asume una perspectiva muy práctica de la situación. “Uno no puede preocuparse de lo que no puede arreglar. Es incierto, pero cada quien debe hacer lo mejor posible. Hay cosas buenas que nos pasan en la vida y quienes tener ese privilegio debemos ser agradecidos y reflexionar al respecto”, concluye.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEOS RELACIONADOS

Grupo Río gana el premio Luces en la categoría Mejor Disco 2018

El Grupo Río gana en la categoría Mejor disco de los Premios Luces 2018