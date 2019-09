José José ha muerto a los 71 años. Y si bien su vida será recordada por sus millones de fanáticos alrededor del mundo, es importante también explorar los últimos años del artista, donde su lucha contra el cáncer se dio a la par de una gresca entre sus tres hijos, la menor Sara Sosa, y sus hijos mayores José Joel y Marysol Sosa.

Cuando un 27 de marzo del 2017 el cantante José José apareció un video para revelar que padecía de cáncer pancreático, el conocido 'Príncipe de la Canción' se mostraba confiado de que podría superar esta prueba.

"Quiero que por favor tomen conocimiento que el resto de mi organismo está bien. Se me hicieron exámenes exhaustivos y estoy listo para enfrentar esta nueva aventura en mi vida de la mano de Dios y de la mano de ustedes. Siempre me he sentido, mi familia querida, en sus brazos, y hoy, más que nunca", dijo visiblemente conmovido en el video compartido a sus seguidores.

José José había ido a hacerse pruebas a los Estados Unidos junto a su hija menor, Sarita, donde seguiría a partir de entonces su tratamiento de quimioterapia.

Sin embargo, el viaje fuera de México no agradó mucho a los otros dos hijos del cantante, quienes reclamaron que su hermana les impedía el contacto con su padre. Estas preocupaciones fueron expresadas por Marysol y José Joel en repetidas ocasiones e incluso días antes de la muerte del artista.

La penosa gresca entre hermanos también llevó al cantante a tener que grabar un audio a fines del 2018 en el que negaba haber sido ‘secuestrado’ por su hija.

"He oído versiones de que Sarita me tiene secuestrado. Eso no es cierto, amigos", dijo José José en un audio publicado en su cuenta oficial el 17 de octubre. "Sarita me ha estado cuidando desde que salí del hospital. Poco a poco he estado subiendo de peso y sintiéndome cada vez mejor. Estoy siguiendo los tratamientos como debe de ser".

José José Comunicado 2018 pic.twitter.com/mmR0ntwvbD — José José (@JoseJoseOficial) October 17, 2018

A finales del 2018 el cantante se mostraba positivo al volver a dialogar con sus seguidores mediante un mensaje de Twitter, deseándoles una feliz Navidad y mostrando su esperanza de poder volver a hacer una aparición pública en 2019, la cual desafortunadamente nunca se concretó.

A inicios del 2019 la salud de José José empeora y sufre de una neumonía que lo deja internado por un mes. Su estado de salud fue mantenido en el total hermetismo, aunque el intérprete de “El Amar y el Querer” habló brevemente con el programa Ventaneando para confirmar su estadía en un hospital.

"Sí pero ya pasó, ya me voy a mi casa. Estoy muy bien, gracias a Dios. Primero son las obligaciones y no voy a dar entrevistas", afirmó el cantante.

De ahí de nuevo el silencio hasta el 10 de junio de este año, en lo que sería el último mensaje firmado por el ‘Príncipe de la Canción’ en Twitter:

Familia querida,

Gracias por su apoyo y por sus oraciones. Estoy muy bien gracias a Dios. Continuó con mis terapias para salir adelante como muy pronto nos veremos, gracias por todo, un abrazo y mil bendiciones para todos.



- José José #FelizLunes — José José (@JoseJoseOficial) June 10, 2019

La muerte de José José ocurrió el 28 de setiembre en un hospital de Florida. Según su hija, Sarita, el artista falleció mientras dormía tras sufrir fallos respiratorios causados por el debilitamiento de su organismo por su lucha contra el cáncer. Tenía 71 años.

José José ha muerto, pero la gresca entre los hermanos continúa, ahora sobre la supuesta locación del cadáver de su padre. Una pelea que continúa como una sombra extendiéndose sobre los merecidos homenajes al legendario artista.