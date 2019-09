Una larga y dura lucha contra el cáncer de páncreas acabó con la vida del cantante mexicano José José ─conocido como el “príncipe de la canción"─ el pasado sábado 28 de setiembre en Miami, Estados Unidos. Las primeras reacciones lamentaban el fin de uno de los iconos de la música latinoamericana. Sin embargo, con el pasar de las horas, la memoria del intérprete de “El triste” era relegada por la disputa que acaparaba titulares: sus hijos se cuestionaban el paradero del fallecido cantante. José Joel, Marysol y Sara han intercambiado frente a cámaras una serie de acusaciones que evidencian la mala relación que mantenían incluso antes de la muerte de su padre.

José Rómulo Sosa Ortiz ─verdadero nombre del artista─ dejó en vida cinco hijos, fruto de sus tres matrimonios con Natalia Herrera (1970-1975), Anel Noreña (1976-1991) y Sara Salazar (1995-2019). En los últimos días, sus hijos José Joel y Marysol Sosa Noreña han acusado a su media hermana ‘Sarita’ Sosa Salazar de ocultar información sobre el paradero de los restos del “príncipe de la canción", señalando que era ella quien cuidaba de su padre en sus últimos meses de vida. Estas acusaciones llegaron luego que los hijos de Anel Noreña visitaran hasta tres funerarias de Miami en busca del cuerpo de José José sin éxito. Y lejos de mantener esta incertidumbre para los suyos, José Joel y Marysol han recurrido a la prensa para exigir respuesta de la menor de los Sosa.

Por su parte, Marysol, envió un contundente mensaje a Sarita a través de las cámaras. “Por favor, donde estés, comunícate, que te he estado hablando todo el día. Ya estoy aquí y desde ayer te lo dije. O yo veo el cuerpo de mi padre o no creo nada, Sari. Gracias”. José Joel, por otro lado, manifestó su fastidio por la lamentable situación que afronta. “No entiendo por qué estamos viviendo esto. No nos interesa ni el dinero ni la herencia. A mí no solo se me fue el artista, a mí se me fue mi papá”, declaró.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Las diferencias que sostienen José Joel y Marysol contra su media hermana no son recientes. El cáncer de páncreas que su padre acarreaba desde el 2017 puso en vilo a la familia. Pero fue el viaje a Miami que emprendió José José junto a su hija Sarita, en febrero del 2018, el que causó que la relación entre los hermanos se volviera hostil. Que su padre abandonara México ─y el respaldo emocional y médico que significaba─ para asentarse en Estados Unidos, donde su hija le prometía mejores cuidados, disgustó a los hijos mayores del cantante. No obstante, fue el mismo José José quien en su momento manifestó su voluntad de irse del país. Ante esto, Marysol afirmó que esta repentina intención de su padre respondería, en realidad, a un presunto ‘lavado de cerebro’ realizado por Sarita.

Lo cierto es que la poca o nula comunicación entre el cantante y sus hijos mayores generó constante preocupación en la familia. Para agosto del 2018, José Joel denunciaba ante la prensa que hacía nueve meses que no recibía noticias de su padre. “Nadie ha visto a mi papá. No ha vuelto a aparecer tampoco en medios. Desgraciadamente, seguimos en lo mismo. Esta 'niñita’ (Sarita) lo tiene secuestrado. Lo tiene en una burbuja, donde solamente lo que ella dice, es. Mi papá no tiene la fuerza para agarrar un teléfono”, sentenció. Sin embargo, un comunicado del “príncipe de la canción” desmentiría esta versión.

A pesar de la publicación de José José, su hija Marysol, en noviembre del 2018, volvió a dudar del buen estado de su padre. Ella emitió un comunicado a través de su cuenta de Twitter, en el que expresó las condiciones con las que creería en la buena salud del intérprete de “Amar y querer”. “El día que en que aparezca mi papá en un video, o ante los medios de comunicación, o en mi casa, donde yo, su hija Marysol Sosa, vea que está en su peso ideal o valiéndose por sí mismo, ese día estaré tranquila y podré creer que se encuentra bien”, aseguró.

Buenos días, hermosos. Les comparto esta información. ¡Bendiciones y gracias siempre! pic.twitter.com/wMFgcDF2aa — Marysol Sosa (@Marysol_Oficial) November 15, 2018

ACCIONES LEGALES

Días antes del fallecimiento de su padre, Marysol Sosa brindó una conferencia de prensa en la que confirmó que, junto a José Joel, iniciaron la demanda en contra de su media hermana Sara Sosa. “No hemos estado nosotros de brazos cruzados, como comprenderán. Hemos hecho lo que teníamos que hacer pero no voy a dar más detalle”, dijo.

Además, se atrevió a referirse a ella como ‘perversa’ por no permitir la comunicación entre el intérprete de “Almohada” y su familia. “Me preocupa cómo seres humanos podemos llegar a ser muy feos, muy perversos. Me atrevo a decirlo. El no tener respuesta hoy de mi ser querido, pues como que no me place, no me gusta. Me preocupa mucho”, continuó.

LA RESPUESTA DE ‘SARITA’

Aunque, ante las múltiples acusaciones de sus hermanos mayores, siempre mantuvo el silencio, la muerte de su padre la impulsó a romper su silencio. Sara Sosa conversó recientemente con el programa "Al Rojo Vivo” de Telemundo y desmintió el no haberles comunicado a José Joel y Marysol el verdadero paradero del cantante.

“Ellos están bien conscientes de que, en el momento en que él falleció, yo les llamé. Que ellos salgan a decir otra cosa es otro asunto. Que digan lo que quieran, ellos son muy conscientes de que saben dónde está. Nadie está robándose el spotlight (el protagonismo)”, sentenció la menor del clan Sosa.

Aunque el “príncipe de la canción” conocía de los conflictos que mantenían sus hijos, nunca expresó una postura al respecto. Por el contrario, parecía sentirse cómodo al cuidado de Sarita, pues, además de su comunicado, en más de una ocasión se negó a recibir la visita o la llamada de Marysol y José Joel. Sin embargo, todos ellos coinciden en la importancia de recordar a su padre como el artista y la persona que fue en vida.