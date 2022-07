El desmedido amor de Juanes por Metallica, una de las más grandes leyendas del rock pesado, lo acercó en sus inicios musicales íntimamente al metal con la banda Ekhymosis. De adolescente, lo llevó a elucubrar con crear un disco de versiones y homenajes como el gran “Garage Days Re-Revisited” (1987). Casi tres décadas y media después, logró cumplir aquel sueño con “Origen”, su más reciente disco y nombre de la gira musical que lo traerá al Perú luego de recorrer más de 13 ciudades del Viejo Continente y pasar por México.

El ganador de 26 Grammy Latinos regresará a nuestro país este año para ofrecer tres presentaciones. La noche del 27 de agosto estará en el Festival del Jardín de la Cerveza Arequipeña en Arequipa, junto a Fonseca, Gian Marco Zignago, Mike Bahía, Rombai y We the Lion. El 29 cantará junto a Fonseca en Arena Perú, en Lima. We The Lion será el encargado del opening de este evento.

El siguiente punto de la gira será el 30 de agosto en Cusco, para encabezar el festival Apufest en la hacienda Llaulliapata, Sacsayhuamán. El intérprete de ¨La Camisa Negra¨ estará junto a Rombai, We the Lion, Milena Warthon, Temple Sour, La Sonora Patronal, Canela China y Yardigans. El festival contará con un escenario adicional para los intermedios a cargo de los DJs Barzo, Shushupe, Tayta, Dj Luigi y de Tito Silva. La venta de entradas se inicia este 4 de julio a través de Teleticket.

“El show que tenemos es poderoso, contundente de principio a fin. Mi música va un poco por diferentes lugares, hay elementos del rock, de la música popular y después hay un viaje por mi catálogo y -obviamente- también por ‘Origen’, mi disco más reciente en el que hice homenajes a mis grandes referente musicales”, señala el cantautor colombiano.

—En “Origen” regresas a tus raíces, interpretas canciones de artistas que inspiraron tus inicios, desde el vallenato, hasta el rock y el bolero. ¿Qué ha representado conectar con tu esencia, con el pasado?

Muchas cosas, pero diría que inicialmente era como una oportunidad de hacer un álbum más conceptual donde no tuviera tanto la presión de componer música sino -simplemente- ponerme el traje de otro compositor. Fue un viaje muy especial para mí porque estas canciones determinaron algunas decisiones que tomé en la vida.

—¿Es el resultado de la nostalgia o de la gratitud?

De ambas porque disfruto mucho de la nostalgia y vivo en el pasado, en el presente y me proyecto en el futuro. También de la gratitud porque, al final, cuando me pongo a pensar por qué decidí hacer música y sigo haciéndolo, es porque, en algún momento, todos estos artistas o todas estas canciones me inspiraron.

—¿Cómo nace tu interés de versionar canciones?

Recuerdo mucho mi adolescencia, cuando vivía en Medellín, tenía en mi cuarto, encima de mi cama, un afiche de “Garage Days Re-Revisited”, un álbum que grabó Metallica con canciones de otros artistas. Siempre me pareció algo muy especial ese homenaje las bandas de rock que inspiraron su música. Y hace como cinco años atrás, durante una reunión con el equipo que trabajo se me ocurrió hacer este disco de versiones porque a veces después de los shows o en reuniones de familia siempre estamos cantando estas canciones. Creemos que es un proyecto interesante y más conceptual.

—¿Piensas crear “Origen 2″ con los temas que fueron seleccionados, pero no pudieron ingresar a este disco?

Por el momento, no; pues estoy enfocado a componer, haciendo de nuevo mi propia música. La lista de canciones que teníamos era larga, pero las que fueron escogidas, de alguna manera, abarcan mi infancia, adolescencia y mi etapa madura.

—Alguna vez dijiste que te halaga, pero también te hace sentir adulto cuando los jóvenes te dicen que acudieron a tus shows porque sus padres les mostraron tus canciones. ¿Te preocupa el paso de los años?

Me preocupaba más antes, cuando tenía 30 y pensaba que iba a cumplir 40 (Risas). Este momento de mi vida no lo cambiaría por nada, pues me siento pleno, mucho más a gusto conmigo mismo. Me miro al espejo y digo: ‘¡Bien, hermano!’. También creo que la experiencia de la vida, los aciertos, los fracasos y la familia te van moldeando. Hoy entiendo mucho más el milagro de la vida, empezando por mis hijos. Me siento muy feliz y súper contento de tener ya casi 50 años (cumple el 9 de agosto).

—¿Nos puedes adelantar algo del nuevo disco inédito? ¿Sale este año?

Son trece canciones, por lo menos una lanzaremos este año, el resto el año entrante. Estoy demasiado contento porque marca la claridad, la contundencia de lo que es mi música, es como una renovación de mi manera de escribir y tocar la guitarra. Tiene un poquito de rock, de funk y de la música del caribe también. Tiene dos momentos, uno serio y otro, alegre.

—El año pasado, Gian Marco anunció que escribió contigo una nueva canción que “dejará huella”. ¿Ese tema formará parte de tu disco?

Esa canción que escribimos juntos y que me encanta, porque Gian Marco es un tipo muy talentoso y ágil para tirar melodías, estará en la segunda etapa de este proyecto. Ese disco saldrá dentro de dos años.

—Eres el músico colombiano con más Grammys ganados, ¿Ganar un premio te hace feliz? ¿Qué te hace feliz?

Los seres humanos siempre estamos en constante cambio, tenemos momentos alegres, de preocupación, de rabia... Si es que existe la felicidad o no, es un cuestionamiento. En cuanto al arte en general, la felicidad tiene que ver con hacer algo que te guste, que te haga sentir honesto, cómodo. Ser famoso no significa ser exitoso ni feliz. A mí me hace feliz, por ejemplo, encontrar la música que me gusta y con la que me siento identificado.

—¿En algún momento de tu carrera, la fama te obnubiló?

En algún momento sentí como un bloqueo, es inevitable no sentir presión, sobre todo cuando empiezas, cuando no tienes experiencia; pero en este momento me siento con ganas de enfocarme en lo que me gusta y hacer solo lo que amo.

—Cuando “Un día normal” cumplió dos décadas lanzaste una edición especial remasterizada y en diferentes formatos. ¿Es el disco más importante de tu carrera?

No podría decir que es el más importante, pero sí es uno de los más importantes. Marca un antes y un después porque fue realmente donde mi carrera como solista comenzó a moverse internacionalmente. Cuando miro hacia atrás, me encanta ver a la gente de todas las edades cantando mis temas. Es un momento de mucha luz.

—Si podrías hablarle al Juan Esteban de los años 90, ¿qué le dirías?

Muchas gracias por haber hecho lo que hizo, luego le diría que crea en él, que no tenga miedo, que aquí estamos.

—¿Sentiste mucho miedo en tus inicios?

La verdad, no. Si hubiese tenido miedo, no me hubiese atrevido a irme de mi casa a los Estados Unidos a buscar oportunidades sin tener nada concreto. Fue realmente una locura. Pero haber tenido la fuerza de enfrentarme a ese vacío de la incertidumbre, me sirvió, y por eso estoy agradecido.

—Hace dos años cumpliste el sueño de cantar en un disco de Metallica como parte de la celebración de los 30 años del Black Album. ¿Tienes algún otro sueño tan grande como ese?

Ese ha sido uno de mis más grandes sueños porque toda la vida he sido fan de Metallica, y -obviamente- tengo muchos sueños más porque siempre busco hacer cosas diferentes. Dejar de soñar es morirse en vida y yo no quiero eso para mí.