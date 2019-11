Cuando Juanes sube a un escenario ya no trastabilla ni tiene dudas, como solía ocurrirle en sus inicios, ahora solo se divierte. El artista colombiano, reconocido como Persona del año en la última edición de los Latin Grammy, estrenó su octavo álbum de estudio: “Más futuro que pasado”, título enmarcado en la “esperanza”. Con más de 20 años de carrera a cuestas, dice estar viviendo su mejor momento.

“Este es el mejor momento de mi vida porque tengo la experiencia y serenidad de poder montarme en un escenario y disfrutar lo que hago. Antes no disfrutaba tanto porque no estaba preparado para ciertas cosas, no entendía lo que pasaba. Ahora estoy en un momento pleno y mi mente está en el lugar justo. Mis shows son mucho mejores, toda mi banda lo siente así, me divierto", señala el músico que ha logrado posicionarse 33 veces en la lista Hot Latin Songs.

En “Más futuro que pasado”, Juanes ha experimentado con sonidos de la música popular. El vallenato, la cumbia, el reggae, el rock, ritmos urbanos y la guasca han sido unidos en fusiones más envolventes y vanguardistas.

“Siempre he estado conectado con la raíz nuestra, la latinoamericana y la música colombiana; además de la influencia que tengo del rock, el funk y el reggae. Pienso que este disco, que representa esperanza, mantiene un poco la misma línea, pero he trabajado con diferentes artistas", explica.

El álbum cuenta con la participación de Crudo Means Raw, Christian Nodal, Sebastián Yatra y Fuego. Juanes también ha servido como coproductor de la mayor parte de su nueva propuesta musical, trabajando junto a Andres & Mauricio, Mosty, Rafael Arcaute, Tainy, Luis Salazar, Ily Wonder, DVLP, Sky, entre otras figuras.

“Para ‘La plata’ invité a Lalo Ebratt y para 'Tequila a un mexicano que hace música regional: Christian Nodal. Con Sebastián Yatra, a quien quiero mucho porque es muy talentoso, hice ‘Bonita’. En 'Aurora’ me uní a Crudo Means Raw, un rapero de nuestra ciudad", añade.

El ganador de 23 Latin Grammy y de dos Grammy, en la más reciente edición del evento que premia a lo mejor de la música latinoamericana se unió a una prestigiosa lista de galardonados con el premio Persona del Año, que incluye, entre otros, a estrellas como Marc Anthony, Juan Gabriel, Juan Luis Guerra, Ricky Martin, Carlos Santana o Alejandro Sanz.

“Estoy muy feliz, muy agradecido, es increíble porque hace 20 años o más soñaba con la música, pero nunca imaginé que todo esto me fuera a pasar. Este reconocimiento es como real, es verdadero, valió la pena y seguirá valiendo la pena porque amo la música”, destaca el intérprete de temas como “Camisa negra” y “A Dios le pido”.

ORÍGENES

A sus 47 años, Juanes ha logrado abrazar con su música más de lo que algún día soñó: importantes premios, notables reconocimientos y elogios de músicos que influenciaron su carrera artística, como la banda Metallica.

“Metallica es una banda absoluta por encima de cualquier cosa, porque cuando comencé en la música a los 13 años, me cambió para siempre, me inspiró demasiado. Mi música hoy en día no suena como ellos, pero la influencia de ellos para hacer lo que he hecho, sí tiene que ver, y sigo escuchándolos y admirándolos demasiado”, puntualiza el cantautor colombiano.

“Quiero hacer el mejor show en vivo, que la gente diga: ‘qué brutal’, y, obviamente, eso se hace si hay buenas canciones detrás. Todavía me queda mucho por hacer”, subraya.