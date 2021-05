Conforme a los criterios de Saber más

En la intimidad de nuestros audífonos, todos somos eclécticos. Lynyrd Skynyrd, Jerry Rivera, Drake, Karol G y hasta Glenn Gould pueden convivir en una misma ‘playlitst’. Pero, ay, de aquel artista que se atreva a traicionar sus orígenes. Desde tiempos ancestrales, las transiciones de estilos musicales han sido siempre un proceso complicado. Por eso es agradable ver una carrera como la de Juanes que ha hecho de la evolución y la mezcla su bandera.

“Origen”, el nuevo disco del colombiano, es una colección de su ‘playlist’ personal, canciones que fueron banda sonora de su vida, pero también insumos para definir el estilo musical con el que se volvió famoso en todo el planeta. Junto al álbum, Juanes lanzó en Prime Video un documental que sirve para poner en contexto una propuesta que, de otra forma, caería en el saco ya llenó de discos de versiones.

Gracias al documental, los ‘covers’ de Juanes de temas de artistas como Juan Gabriel, Joe Arroyo y Bob Marley toman otro valor y hasta cierta carga emotiva. El álbum tiene 12 temas, 11 de ellos forman parte del especial para Prime Video, 10 son explicados en detalle y 4 cuentan con la participación y evaluación de sus autores: Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina, Fito Páez y Ziggy Marley (en este último caso, hijo de Bob Marley, el autor del tema versionado por Juanes).

La participación de estos personajes representa el punto más fuerte del especial, porque la película toma un ritmo muy ágil, se entra en un espacio de confianza entre amigos en el que se cuentan las historias de canciones muy conocidas en el mundo de habla hispana, y se discute también, desde la experiencia de estos otros artistas, los pasos seguidos por Juanes.

Nos enteramos que el colombiano, inspirado por Sabina, llevó un curso de décimas, y que Juan Luis Guerra, muy respetado en la industria latina por su conocimiento teórico de música, le suele dejar “tareas” a Juanes de artistas que escuchar para entender los conceptos de armonía, y que la curiosidad del colombiano por esta ha crecido tanto que se inscribió a un curso en la academia Let It Beat!, que fundó en Los Ángeles el bajista argentino Guillermo Vadalá.

Las charlas resultan interesantes tanto para los fanáticos de Juanes que quieran saber más de su historia, como para curiosos de la música, que quieran conocer un poco más sobre cómo puede haber relación entre la progresión armónica de “Y nos dieron las 10″ de Sabina y el mariachi. O por qué los vientos de una salsa o una cumbia, pueden traducirse con tanta facilidad a riffs de rock, un recurso muy frecuente en los temas del colombiano.

Todo este material ‘extra musical’ va salpicado de los videoclips de los temas que componen el disco, y que desde días previos al lanzamiento del especial en Prime Video, ya estaban disponibles en YouTube. La estética elegida por Juanes, que por momentos parece John Lennon y luego se transforma en una suerte de Lemmy Kilmister ‘zanahoria’, también se entiende mejor tras ver el documental. Ya no queda la sensación de ver otro video más con estética ‘vintage’, pues todo va de la mano del ritmo de la historia propuesta en la película.

Aunque el cierre de “Origen” puede resultar algo intempestivo, funciona tanto como una pieza de entretenimiento, como una propuesta documental de un momento en la carrera de Juanes, que se despide, al ritmo de un vallenato muy famoso (”Sin medir distancias” de Diomedes Díaz) y planteándose una pregunta que le hacen con mucha frecuencia: por qué la gente se sorprende de que yo escuche heavy metal y haga cumbia, si yo soy así.

En realidad, todos somos así.

LA FICHA :

Sinopsis: Documental sobre “Origen”, el nuevo disco de covers del cantante colombiano. El especial también contará con Juanes discutiendo la realización del álbum e interactuando con otros compositores - Juan Luis Guerra, Joaquín Sabina, Fito Páez y Ziggy Marley - que comparten sus primeras reacciones a sus nuevas interpretaciones de su trabajo. Los espectadores también encontrarán a Juanes abriéndose al público de una manera muy personal, explicando cómo estas canciones le influyeron, al tiempo que comparten imágenes nunca antes publicadas de él y su familia, y sus primeros años.

Plataforma: Prime Video.

Director: José Tillán y Kacho López.

Duración: 1 hora.

Calificación: ★★★.

Lista de canciones del disco “Origen”:

1 Rebelión - Joe Arroyo

2 Volver - Carlos Gardel

3 Nuestro Juramento - Julio Jaramillo

4 La Bilirrubina - Juan Luis Guerra

5 Todo Hombre Es Una Historia - Kraken

6 El Amor Después Del Amor - Fito Páez

7 Could You Be Loved - Bob Marley

8 Sin Medir Distancias - Diomedes Díaz

9 No tengo dinero - Juan Gabriel

10 Dancing in the Dark- Bruce Springsteen

11 De Oro - Familia André

12 Y Nos Dieron Las Diez - Joaquín Sabina

