El show ya empezó y, desde la entrada del Estadio de San Marcos, se escucha la última canción que entonó el cuarteto colombiano Piso 21, parte de la nueva edición del Festival “Juntos en Concierto”. Representantes del reggaetón, pop, rock alternativo y reggae llegaron hasta Lima para deleitar a su público; 13 artistas con sus mayores éxitos para un público que lo dio todo.

De todo para el público

Son aproximadamente las seis de la tarde. Antes de nuestra llegada Alex Hoyer, Mario Bautista y Piso 21 estuvieron en el escenario y, con el público ya emocionado por ellos, Mike Bahía se dejó ver con los acordes del tropical “Cuenta conmigo”. Pero el colombiano no podía dejar de lado el romanticismo y siguió con “La Rutina”, mientras se proyectaron en el escenario fotos de Greeicy, su pareja y madre de su hijo Kai. “Como ustedes son parte de todo lo bonito que me está pasando en este momento de mi vida, quiero hacerlos parte de esta canción con la que me vine de promoción. Llevo como una semanita fuera de casa y no saben cómo extraño mi casa, a mi gente. Yo sé que, si alguien extraña de corazón como estoy extrañando, esta es su canción”, dijo luego, como previa a su tema “La Falta”.

En su repertorio no faltaron “La Lá”, “La vida”, “Quédate Aquí”, “Serenata”, “Detente”, “Buscándote” y “Esta noche”. “La próxima vengo con la familia, lo prometo. Muchas gracias Perú, los quiero. Los llevo en el corazón. Que Dios los bendiga”, dijo a modo de despedida y abandonó el escenario. A pedido de sus fanáticos, regresó una última vez para cantar “Amantes”.

Tras un sorpresivo cambio dentro de la programación, The Wailers no apareció a la hora indicada y en su lugar se hizo presente Inner Circle (pauteado originalmente para después de la medianoche). “Les traemos a los chicos malos del reggae”, se escuchó antes de que la agrupación pase una hora interpretando sus mayores temas, como “Sweat”, “Rock With You” y “Bad Boys”. Asimismo, incluyeron covers de temas como “Young, Wild & Free” de Snoop Dogg, “Let It Be” de The Beatles, “Thinking Out Loud” de Ed Sheeran y “A lalala long” de Bob Marley.

Mike Bahía en una presentación "caliente" para Juntos en concierto. / JULIOREA

Simplemente, Danna Paola

Retomando el programa establecido, apareció en escena Danna Paola con un fuerte mensaje: “Ni Una Más”, en referencia a detener la violencia contra la mujer. Los gritos de quienes asistieron solo para verla dejaron claro que esta era una de las grandes presentaciones del festival.

Tras una coreografía junto a sus bailarinas, la cantante mexicana saludó a la audiencia para después entonar la melodía de “Calla Tú” sonó. “Qué bendición poder estar aquí esta noche. Mi primera vez en el Perú. A todos, de verdad, gracias. Gracias por su amor, por su cariño. De parte de todo este crew (equipo) que está aquí detrás. De verdad, muchas gracias”, resaltó emocionada y feliz antes de cantar “TQ Y YA”.

Pese a los problemas que sufrió con un micrófono, Danna Paola continuó con “Amor Ordinario” y “Sodio”. Para sorpresa del público, la también actriz se atrevió a cantar “Mundo de caramelo”, recordado sencillo de la serie “Atrévete a soñar”, donde participó. “Esta canción es muy importante porque marcó mi carrera hace muchos años, también marcó mi vida. Y hoy también me ha cambiado mucho porque hace poco dije que ser adulto no estaba siendo fácil, ya que, a veces, es difícil entender (cómo) crecer, madurar, tener responsabilidades. Pero, ¿saben qué? Yo sí creo que existe un mundo de caramelo”, dijo.

“Agüita”, “Cachito”, “Oye Pablo”, “MÍA” y “Mala Fama” completaron el repertorio. Pero la mejor forma que encontró Danna Paola para cerrar su show fue reproduciendo su nuevo sencillo “XT4S1S”, e invitó a sus amigos a cantar: las bailarinas, Mario Bautista y a su novio, Alex Hoyer. “Esta es mi nueva canción y quiero que la canten conmigo. Esto es una fiesta. ¡Gracias Perú!”, finalizó.

Danna Paola La cantante Danna Paola formó parte del festival Juntos en concierto el pasado sábado 13 de agosto en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. (Foto: GEC / Julio Reaño) 1 / 8 Su llegada La artista mexicana Danna Paola llegó a Lima el 12 de agosto para hacer la prueba de sonido en lo que fue su esperado regreso a la capital peruana. (Foto: GEC / Julio Reaño) 2 / 8 Llego acompañada Danna Paola no llegó sola a Lima, sino que lo hizo junto a su actual pareja Alex Hoyer y su equipo de trabajo. Cabe señalar que Hoyer también formó parte de "Juntos en concierto". (Foto: GEC / Julio Reaño) 3 / 8 Su show Durante su concierto en Lima, Danna Paola presentó lo mejor de su repertorio musical, entre ellos, temas como "Oye Pablo" y "Mala Fama". (Foto: GEC / Julio Reaño) 4 / 8 Show de canto y baile La artista mexicana no solo hizo gala de su prodigiosa voz al ritmo de sus clásicas canciones, sino que estuvo acompañada de un elenco de baile que resaltó cada paso suyo en el escenario. (Foto: GEC / Julio Reaño) 5 / 8 Con estreno incluido Como parte de su primer show tras el lanzamiento de su tema "XT4S1S", Danna Paola tuvo la oportunidad de presentar, por primera vez en vivo, su nuevo sencillo durante su concierto en Lima. (Foto: GEC / Julio Reaño) 6 / 8 El público Los asistentes al Estadio San Marcos disfrutaron de principio a fin el festival, siendo Danna Paola una de las más ovacionadas durante su puesta en escena. (Foto: GEC / Julio Reaño) 7 / 8 El cierre Danna Paola puso su cuota de sensualidad al cerrar su puesta en escena durante "Juntos en concierto". (Foto: GEC / Julio Reaño) 8 / 8

Danna Paola y sus bailarinas, durante la presentación en Juntos en concierto 2022. Durante el show, la mexicana se mostró muy cercana a sus fans, incluso habló con algunos que estuvieron en la primera fila. / JULIOREA

GRACIAS PERUUUUU 🇵🇪 😭🖤 Wowww fueron increíbles!!!!!! — Danna Paola (@dannapaola) August 14, 2022

Más estrellas para el Perú

El show de la la mexicana terminó su show a las 9:00 p.m., aproximadamente dos horas después de lo anunciado. Vale resaltar que entre una presentación y otra hubo espera considerable, de unos 20 o 30 minutos para reconfigurar el escenario para el siguiente artista. En el caso de Smash Mouth, la espera llegó a ser de 40 minutos y, a esas alturas de la noche, las quejas de la audiencia eran evidentes. Frente a la exigencia, apareció la banda con canciones del recuerdo como “ Walkin’ On The Sun”. También interpretaron “Never Gonna Give You Up” de Rick Astley. Pero no sería hasta “All Star”, la última canción de su participación en “Juntos en Concierto”, que las personas empezaron a saltar de alegría al recordar que el sencillo formó parte de la primera película de “Sherk”, el ogro verde de Dreamworks.

“Gracias. Lo sentimos, es muy tarde. Tenemos que irnos. Fue hermoso verlos esta noche. ¡Te amo Lima! ¡Te amo Perú! Nos veremos pronto”, aseguró el vocalista Zach Goode en nombre de la agrupación.

También estuvo la aclamada banda mexicana Molotov que hizo saltar con canciones como “Voto Latino”, ”Amateur”, “Chinga Tu Madre”, “Gimme Tha Power”, “Frijolero” y “Puto”. Si bien Molotov no interactuó con el público como los otros artistas, sus fanáticos disfrutaron cada uno de los sencillos a su propio estilo, saltaron y corearon. “Buenas noches, gracias”, fue lo único que dijeron antes de retirarse.

Molotov, siempre contestataria, hizo referencia a las protestas ciudadanas en noviembre del 2020 que desembocaron con la renuncia de Manuel Merino a la presidencia del país. / JULIOREA

El siguiente en la lista fue Nio García. Puede que algunos lectores no estén familiarizados con él, pero es un músico que con exitosas colaboraciones en el reggaetón con Bad Nunny, Manuel Turizo, Rauw Alejandro; etc. “La Jeepeta”, “Te Boté”, “No Te Enamores”, “Mírame”, “Se Menea” y “Travesuras” fueron parte de su ´setlist´ de la noche del sábado. Su canción “AM” hizo cantar a todos los presentes y con ello cerró su participación.

María Becerra estaba programada para cantar a las 10:50 p.m. pero el público recién pudo disfrutar de sus canciones a las 12:38 a.m. del domingo. Tras una introducción visualmente impactante, la artista argentina apareció cantando “Acaramelao”. Ella era una de las más esperadas de la noche y no defraudó al entonar sencillos como “Hace rato”, “Animal” y “Marte”. Aunque, en definitiva, la canción más coreada por sus fanáticos fue “Qué más pues?”, tema que la llevó a presentarse en los Premios Grammy 2022 en abril. Resulta evidente que el pasar de los meses le ha dado mayor seguridad sobre el escenario.

Cuando María Becerra cantó “Cázame”, este diario tuvo que decirle adiós. La fiesta organizada por la ACT BTL & Eventos continúo sin nosotros, dejamos en el estadio a una gran cantidad de asistentes (se vendieron aproximadamente 25.000 entradas), quienes gozaron hasta el último segundo de la artista argentina. Después se presentaron De la Ghetto y The Wailers, mientras que el cierre del festival, ya de madrugada, estuvo a cargo de Lenny Tavárez. Así culminó uno de los espectáculos musicales más esperados por el público, una fiesta para disfrutar, para bailar.