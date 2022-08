Con una canción que escribió en 2017 luego de un viaje de Nueva York al Perú, Marcela Navarro regresa a la escena musical. Esta vez ya no solo como la ganadora de la temporada 2021 de “La Voz Perú”, sino como una gran promesa de la balada hecha en el Perú.

“Tanta vida” es el nombre del nuevo sencillo de la artista, lanzado bajo el sello de Universal Music.

La letra de la canción reflexiona sobre el impacto de las separaciones, que se pueden entender como rupturas de parejas, pero también diferentes distanciamientos.

“Muchas veces he contado la historia de cuando cantaba en las estaciones de trenes en Nueva York. Como migrante me tocó muy difícil, pero hice dos buenas amigas mexicanas que me ayudaron mucho, especialmente una de ellas. Un mes antes de volver al Perú, la visité por última vez y me dijo que ya se le acababa el tiempo, que tenía que volver a México y dejar a su familia en Estados Unidos. Ambas estábamos prácticamente con las maletas a medio cerrar. Esa noche fue particularmente triste y desperté de madrugada con la canción en mi cabeza”, explicó Navarro en nota de prensa por el lanzamiento.

La canción, además, llega con un videoclip que es protagonizado por Emanuel Soriano y Macla Yamada, dos conocidos actores que son pareja en la vida real.

Además… Vitrinas televisivas Marcela Navarro fue la ganadora de "La Voz Perú 2021", temporada en la que fue parte del equipo de Guillermo Dávila y se coronó como la favorita del público interpretando “Mi soledad y yo” de Alejandro Sanz. Este triunfo llegó luego de su paso por otros dos programas de talento como "Operación triunfo" (2012) y "Los cuatro finalistas" (2018).