Durante su breve estadía por Perú, Leslie Shaw ha logrado sentir el calor de su público que aclama su regreso a los escenarios. La cantante peruana aclara que espera poder hacerlo pronto, pero con nueva música en la que ha venido trabajando en estos últimos meses y está segura que les gustará.

Leslie conversó con El Comercio sobre el éxito de su canción “La Culpa” junto a Jacob Forever y Mr. Vla. Dijo que todo el proceso fue lindo porque tuvo la oportunidad de trabajar en la letra junto al productor Mr. Vla, a quien considera su amigo.

“Él le mandó la canción a muchos artistas hasta que Jacob (Forever) la escuchó y le gustó mucho. Yo justo había compartido con Jacob en los últimos premios Heat cuando me nominaron, ya nos conocíamos y me invitó a que esté en la canción. Hemos hecho una bonita amistad, el videoclip que hicimos en Miami también salió super lindo”, aseguró.

Tras el estreno de “La Culpa”, que ya tiene más de 1.8 millones de visualizaciones, Shaw pudo cantar la canción en vivo. “Jacob me invitó a un concierto para cantar la canción en Miami. La verdad ha sido una experiencia linda trabajar con ambos (…) Cantamos en el local “La Scala” la primera noche que se abrieron todas las discotecas”.

Leslie Shaw estuvo segura que “La Culpa” iba a ser un éxito entre su público; incluso llegó a ser la Hot Song de Perú según Monito Latino. “Yo insistí con Mr. Vla en jugar con los sonidos más tropicales, con hacerla una canción más divertida porque aquí en Perú les gustó mucho “La faldita”. Estaba segura que les iba a gustar, estaba ansiosa de que la escuchen aquí en Perú porque la canción estaba esperando a salir como por dos años”.

Leslie Shaw en el videoclip de "La Culpa". (Foto: Alejandro lee)

Este último año ha implicado varios cambios para Leslie, incluyendo tener que trasladar su talento a otra disquera: Vla Music Entertainment. Ella se siente feliz con este cambio y ha aprendido nuevas cosas. “Estar más tiempo allá (en Miami) me ha hecho conocer a mucha más gente de la industria, he podido aprender muchas cosas que van a ayudarme. Siento que ya soy una mujer fuerte, grande y puedo tomar mis decisiones”.

Miami -afirma Leslie- le ha permitido encontrarse como artista con el apoyo de su nueva firma y crear más canciones. “Voy a lanzar mucha música seguida, sino que todo este tiempo me lo he tomado para encontrarme, para buscar un nuevo sonido, para refrescarme, para innovar porque me gusta que mis fans estén orgullosos de mí y me vean evolucionar, pero eso no es rápido, es con el tiempo. Ya me siento lista para traerles más música”, recalcó.

Próximos proyectos

Shaw Thays tenía una conversación pendiente con Luis Fonsi para coordinar una posible colaboración. Al respecto, ella comentó que tienen muchos productores y compositores en común y justo antes de venir a Perú le hicieron una propuesta. “Una compositora me comentó que tenía una canción en inglés con él y que si yo me animaba. Ya veremos qué sale”.

Leslie no suele contar secretos sobre su música hasta que se materialice, pero lo que sí comentó es que ha estado trabajando en colaboraciones con otros artistas, aunque no ha revelado ningún nombre. “Una vez que sale, lo digo”

Asimismo, la artista afirmó que espera sacar nueva música a más tardar en octubre. “Estoy luchando contra la corriente y quiero lanzar algo antes de que acabe el año. No sé si un álbum, tal vez un EP pero de verdad que el tiempo se está pasando volando”.

Leslie Shaw recalcó que, en cuanto sea posible y tenga su nuevo material listo, regresará a Perú para presentárselo a sus fans. “Estoy viendo eso con mi mánager para regresar y sentir ese calorcito, obviamente con las medidas y con todos los requisitos que se necesitan. Tal vez habrá que esperar un poquito más, pero ni bien se pueda, yo feliz de regresar”, finalizó.

