Leslie Shaw dio a conocer en sus redes que ha decidido relanzar su tema ‘Tal para cual’, que tuvo éxito en el 2016 cuando tuvo un amorío con Mario Hart. Esta noticia se da luego de que el exchico reality anuncie su regreso a la música.

La cantante peruana publicó un adelanto en el que se muestra cantando la nueva versión de la canción. El clip ya cuenta con miles de reproducciones y reacciones en Instagram.

“Definitivamente, te saqué de mi vida y todo es diferente, conocí tu pasado y ahora sé lo mal que se siente, me arrepiento de nunca haber escuchado a la gente, fuiste el más evidente. Ahora me he vuelto la mala, estás hablando de mí porque yo te cortaba las alas, tú viviendo una mentira y yo gozando en la Habana, los billetes yo bien los gasté en un fin de semana”, se escucha en el video.

Como se recuerda, Mario Hart y Leslie Shaw confirmaron su relación amorosa a finales del 2015, y tiempo después lanzaron su gran éxito ‘Tal para cual’. Tiempo después, la relación terminó por una infidelidad de parte del exchico reality, quien aseguró que sacó los pies del plato con Olinda Castañeda.