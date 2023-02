LP es una estrella de rock que baila reguetón. En una época donde los géneros musicales se han diluido, Laura Pergolizzi es ese justo medio entre la música alternativa y la comercial que encanta tanto a críticos como fanáticos. Con un magistral registro de voz, podría compararse fácilmente con las leyendas musical de antaño; mientras que su estética queer y las temáticas de sus canciones pertenecen a la nueva generación que abraza la diversidad y rechazan la dependencia emocional.

Lo que es seguro es que su posición en la industria no es cuestión de azar. Con 41 años y más de dos décadas de trayectoria, ha aprendido de artistas tan diversas como Cher, Christina Aguilera o Rihanna, para quienes compuso canciones. Trabajar por consagrar su propio nombre, en cambio, no fue fácil. Su álbum debut “Heart-Shaped Scar” (2001) fue bien recibido pero poco escuchado, por lo que tuvo que pasar 15 años para probar el éxito.

“Lost On You” (2016) fue el álbum que le daría la bienvenida al éxito, y le permitió iniciar giras al rededor del mundo, incluida una primera visita al Perú en 2019. Aunque no sería hasta el 2021, en medio de la pandemia, que la canción estalló en popularidad gracias a las masivas reproducciones en la plataforma de TikTok. La buena recepción internacional, la traería de nuevo a nuestro país en 2022, visita que le trae muy buenos recuerdos.

“Estar en Lima fue genial, la comida es increíble y la gente es muy dulce. Recuerdo que me la pasé muy bien allí, en realidad me encanta Latinoamérica y siempre me gusta ir allí cada vez que puedo”, comenta en una entrevista exclusiva con El Comercio, a propósito del próximo concierto que realizará este 20 de febrero en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Artista de prodigiosa voz llegó por primera vez al Perú en 2019. / Difusión 3puntos

— Sueles usar un registro muy agudo [whistles notes] en varias de tus canciones. Pero más que la técnica, se escucha muy emocional.

Bueno, para mí las notas son emoción y los whistle notes son realmente poéticos. Expresan anhelo y una especie de soledad. Hay muchos artistas que solo lo hacen para, mostrar [su registro] a su público, o porque quieren sacar algo de su cabeza. Aunque es una dicotomía, porque yo también lo hago, pero siempre traté de llegar a notas más altas por la necesidad de querer expresar emociones diferentes. Creo que a la gente le gusta porque no hay muchos que lo hagan, y se dan cuenta de que no es algo normal o natural. No es algo que puedes forzar, y eso me parece increíble.

— Brindar un cúmulo de emociones es lo que te ha hecho popular entre el público. Incluso si hablas del desamor, lo haces desde la liberación y no desde la obsesión, como en “Lost on you”, “Goodbye” o “Recovery”. ¿De dónde surge esta idea?

Es porque es doloroso. He pasado por eso varias veces, incluso recientemente, y por esa razón he pensado mucho en las relaciones amorosas. Al pasar por un desamor, las personas generalmente se sienten culpables por la ruptura, pero si se enojaron contigo es porque no se sienten bien junto a ti y hay que aprender a dejar ir. Uno no quiere dejar las cosas con quien quiere, pero es lo que queda. A mí [una expareja] me dijo de que estaba agradecida de que rompiéramos para dejarla ser libre. Ella ama su vida ahora y yo me alegro de que sea feliz porque es todo lo que puedo pedir. Creo que el desamor y la libertad van de la mano, he tenido que tomar muchas decisiones que me hicieron libre, no solo en un nivel romántico, pero que a la vez me hicieron pasar un mal tiempo.

— ¿Crees que el amor romántico debe ser deconstruido? ¿Es algo que promueves en tus canciones?

Sí lo creo. El amor romántico es la versión íntima del amor y puedes aprender mucho de ello. Puede ser un poco confuso a veces porque inspira otros sentimientos, pero demuestra quién eres y de lo que eres capaz de hacer. Hay otro tipo de amores que son un poco más fáciles porque no tienes que estar siempre ahí, pero si es tu pareja necesitas estar cerca todo el tiempo y no es tan fácil. A veces lo llevo muy bien, y a veces no; a veces la gente me entiende cuando les digo lo que necesito, y a veces no. Creo que el amor romántico te mantiene constantemente alerta.

— Eres un reciente ícono para la generación actual que busca sentirse libre de los roles de género. ¿Por qué crees que tantas personas se identifican contigo?

Creo que es porque me expreso como soy, aunque no es que yo pueda dejar de ser así. Cuando era más joven no me veía físicamente así, ni lo tomaba tan positivamente como ahora. Las personas creían que era un fenómeno ser como yo [no binario]. Ahora todo el mundo lleva como una insignia de honor ser andrógino, de género fluido, multigénero y un largo etcétera. Creo que es un nivel de comodidad que la gente ha conseguido, el de sentirse bien en su propia piel. Yo siempre digo que todos pueden lograrlo, que no escuchen a nadie más que a sí mismos y que se abran paso por el mundo. ¡Disfrútalo, no lo hagan por nadie más, el resto que se joda!

— Varias mujeres heterosexuales dicen cuestionarse su orientación sexual cuando te ven. ¿Cómo te sientes ante estos comentarios?

Yo soy naturalmente quien soy, no es que me proponga tener un aspecto masculino, sino que así es como me siento. Así que, si se sienten atraídas por los hombres, tal vez es normal que se sientan atraídas a mí en algún aspecto. Por lo que si quieren preguntar por mi número telefónico, pueden hacerlo (risas).

— Gran parte de tus seguidores se enorgullecen de escuchar tu música porque la clasifican como “buena música”. ¿Te consideras la antítesis de la música comercial?

No, no lo soy y en realidad creo que esa es la parte que fastidia a la gente. Creo que hay un montón de aspectos comerciales en mi música, pero que lo entrego en un paquete que puede que no se escuche mainstream. Ya sabes, “no hay nada nuevo bajo el sol” y está bien. Aunque sí creo que lo que ha impactado en la gente es la combinación de estos dos aspectos, porque hacen que el artista se perciba como algo nuevo y fresco. En mi música hay aspectos comerciales tan entremezclados que la gente piensa que no soy comercial en absoluto. A veces las personas pueden ser demandantes acerca de qué tipo de música deberías hacer, y es lo difícil de entrar en este negocio, ya que siempre hay dinosaurios de 50 años que dicen qué cómo debería sonar la música, pero ellos tienen que aprender a cerrar la boca.

— ¿Entonces LP ha bailado o escuchado el reggaetón de Bad Bunny o Rosalía?

(Risas) Yo amo a Rosalía. Me encanta el reggaetón y si está sonando y yo estoy fuera con mis amigos, sí lo bailo, aunque no si estoy sola en mi casa. Igual soy un poco tímida con la pista de baile.