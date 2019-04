Mad Cool 2019: Lauryn Hill, Rosalía y Cat Power se suman al cartel del festival

La cuarta edición del festival Mad Cool, que se realizará del 11 al 13 de julio en Madrid (España), anunció la incorporación de Lauryn Hill, Gossip y Cat Power a su cartel.

A este grupo de mujeres fuertes se suma también la artista pop Marina Diamantopoulos, conocida ahora sencillamente como Marina, dentro de un grupo de confirmaciones entre las que se cuentan también Empire of the Sun, Let’s Eat Grandma, Parquet Courts y Johnny Marr (ex The Smiths).

Completan la lista de novedades: Prophets of Rage, LG Lewis, American Authors, Ambr Mark, Perry Farrell's Kind Heaven Orchestra, Bear’s Den, Palace, Avalon Emerson, Demob Happy, Saoirse, Black Honey, Rone, Himalayas, Pierce Brothers, Haiku Hands, Kokoshca, Molina Molina, Dr. Rubinstein, Tourist y los españoles Cariño.

ROSALÍA, LA REBELACIÓN MUSICAL

Además, la organización de Mad Cool 2019 anunció en conferencia de prensa que habrá una Welcome Party, que será una jornada exclusiva que se celebrará el 10 de julio con 16 bandas y con Rosalía, como artista principal.

Además de la joven artista, han sido confirmados Bring me the Horizon, actuarán Lykke Li, The Cat Empire, Don Broco, The Amazons, Viagra Boys, Whispering Sons, Griz, The Parrots, Anier, Fusa Nocta y Favx. Los artistas se dividirán en cuatro escenarios.

Los boletos para el festival y la Welcome Party se podrán adquirir con descuentos gracias a una alianza con el Banco Santander.

MÚSICA EN VIVO

Como en su anterior edición, Mad Cool tendrá lugar en un recinto anexo a IFEMA con cabida para 75.000 personas por día, 5.000 menos que en la anterior edición "para mayor comodidad de los asistentes", después del enorme éxito de público de 2018 y los colapsos de su primera jornada.

La oferta musical este 2019 es encabezada por Bon Iver, The Cure, The Smashing Pumpkins, The National, Robyn, Iggy Pop, The Chemichal Brothers, Vampire Weekend, The 1975, Noel Gallagher y Vetusta Morla.

(Fuente: EFE/ El Comercio)