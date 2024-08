La reconocida agrupación Blink-182 anunció que el próximo 6 de septiembre verá la luz su nuevo álbum “One more time part 2″, una extensión de su aclamada producción “One more time”, que fue lanzada en 2023. Esta nueva discografía incluye 8 canciones inéditas de la banda de pop-punk. Los fans ya pueden reservar y pre guardar el álbum en las plataformas digitales.

Para aumentar el hype en torno a su estreno musical, Blink-182 lanzó el primer adelanto de la segunda parte del álbum, el single “All in my head”, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. La canción ofrece un vistazo a la energía y emoción que los fans pueden esperar del nuevo material.

“ONE MORE TIME...” no solo marcó el regreso triunfal de la formación clásica del grupo, con Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, sino que también se convirtió en un fenómeno en las listas de éxitos, alcanzando el primer lugar en Billboard 200 y acumulando más de mil millones de reproducciones hasta la fecha.

Por si fuera poco, la crítica especializada ha celebrado el álbum, comparándolo con los trabajos más emblemáticos de la banda como “Enema of the State” y “Take Off Your Pants and Jacket”.

Cabe señalar que la banda ha estado de gira mundial, agotando estadios y ofreciendo uno de los espectáculos más grandes de su carrera en apoyo de “One more time...”. Con el lanzamiento de PART-2, Blink-182 busca seguir ofreciendo a sus fans una experiencia que celebre su legado.