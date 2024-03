El grupo de pop-punk estadounidense Blink-182 ofreció un concierto en la capital del Perú el 12 de marzo de 2023, en donde pudo reunirse con sus fanáticos, quienes esperaron su presentación desde hace varios meses.

De ese modo, luego de aterrizar en Lima, la agrupación se dirigió hasta el Estadio San Marcos para cantar su más famosas canciones, tales como I Miss You, All The Small Things, What’s My Age Again, First Date, The Rock Show y otros.

Blink-182 salió al escenario al promediar las 8 de la noche, siendo precedidos por la banda peruana 6 Voltios, quienes hace poco anunciaron su supuesta ruptura como grupo.

Tras ello, el grupo subió al escenario del estadio San Marcos para deleitar a sus fanáticos de Perú y Latinoamérica, quienes llegaron desde diferentes partes de la región para ver a sus ídolos musicales.

El Comercio estuvo presente en el concierto de Blink-182, revive aquí algunos momentos destacados de la presentación que reunió a miles de seguidores del grupo.

Blink-182 pasea en Lima





Antes de su presentación, Blink-182, integrado por Mark Hoppus, Travis Barker y Tom DeLonge, se dio el tiempo para visitar Lima. El grupo montó en bicicleta por Miraflores y Barranco, paseando así por sus destacados malecones. También firmaron autógrafos y se reunieron con sus fanáticos, quienes los visitaron en las afueras de su hospedaje.

Fotos del concierto de Blink-182 en Lima





Blink-182 en Lima | Foto: Giancarlo Avila / @photo.ge





Foto: Giancarlo Avila / @photo.gec