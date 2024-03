La actriz y realizadora audiovisual Yiddá Eslava se pronunció por las imágenes de su expareja, el actor argentino Julián Zucchi, donde fue captado besando a una supuesta reportera del programa “Magaly TV, la Firme”.

En ese sentido, Eslava utilizó sus redes sociales para asegurar que no tiene inconvenientes en que el padre de sus hijos inicie un nuevo romance al lado de otra persona.

“Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero”, dijo en una transmisión en vivo con sus seguidores.

Tras ello, la exintegrante de “Combate” no dudó en mostrar su indignación por las críticas que recibió acerca de su relación con el fotógrafo Ángel Fernández en comparación de los comentarios que viene recibiendo Zucchi por el “ampay” de “Amor y fuego”.

“A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m...”, sentenció la creadora.

Julian Zucchi y el romance que tendría con supuesta reportera de TV





El actor Julián Zucchi fue captado besándose con una mujer el pasado fin de semana, las imágenes fueron difundidas por el programa “Amor y fuego”.

Aunque al principio no se reveló la identidad de la supuesta pareja, fue el tiktoker Ric la Torre que aseguró se trataría de una reportera de televisión llamada Priscilla Mateo, quien trabaja para el programa de Magaly Medina.

En la imágenes se ve al artista besar a la joven, sin embargo, el también cantante evitó confirmar alguna relación o vínculo íntimo con la comunicadora.





La respuesta de Magaly Medina





Ante el supuesto involucramiento de la reportera Priscilla Mateo, integrante del programa de Magaly Medina, con Julián Zucchi, la Urraca marcó distancia de las elecciones que su equipo de trabajo tome en cuando a su vida personal.

“Será ella y él quienes den explicaciones. La vida personal de mis reporteros no me pertenece. No soy la cuidadora de mis reporteras. Tampoco tengo en el equipo a un infiel serial a quien alcahueteo”, dijo Medina a Infobae.

Tras ello, Magaly mostró su desacuerdo con la relación que Zucchi y Mateo tendrían, por lo que acotó: “No me agrada la idea que mis reporteros se vinculen con sus entrevistados, pero tampoco lo puedo evitar. Los dos son solteros y es cuestión de ellos”.