La actriz y productora audiovisual Yiddá Eslava viajó a Cusco junto con su actual pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, para disfrutar unas vacaciones.

Sin embargo, la excombatiente fue blanco de las críticas en redes sociales por no haber ido con sus hijos, quienes se encuentran con su padre, Julián Zucchi, quien fue también su expareja por casi 11 años.

En ese sentido, Eslava fue criticada duramente por usuarios de Internet, los cuales increpaban que ella esté divirtiéndose sin los menores, por lo que decidió responder con un extenso mensaje en sus redes sociales.

“¡Querer tiempo para nosotras, no nos hace malas madres!”, sentenció Yiddá. Tras ello, la exchica reality complementó: “Muchas veces [...] perdimos el rumbo, pensando que estar y dedicar todo el tiempo a los hijos me haría mejor mamá, y me equivoqué”.

Julián viajó con sus hijos a Argentina





En otro momento de su publicación, la protagonista de “Sí mi amor” reveló que Julián Zucchi, padre de sus hijos y expareja, se llevó a los menores a una viaje para la Argentina.

Es por ello, que Yiddá habría decidido irse con su novio hasta Cusco para “tomarse un tiempo para ella”. “Dense un tiempo para ustedes, estén o no separadas, se los digo por experiencia, SE LO MERECEN, van a recargar energías y van a encontrar la PAZ que necesitan para encontrar el equilibrio”, agregó.