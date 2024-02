El actor Julián Zucchi abrió las puertas de su nueva vivienda a las cámaras de televisión, en donde habló también de su actual estado sentimental tras la separación con su expareja Yiddá Eslava.

Aunque el intérprete aseguró no tener una pareja, Zucchi dejó entrever que esperaba retomar el vínculo con Eslava tras su distanciamiento, sin embargo esto quedó descartado por Yiddá, quien emprendió un nuevo romance.

“Hubo dos quiebres que fueron puntuales, quizás uno le dolió más a ella, otro me dolió más a mí. Con pensamientos distintos. Ella quizá con el “nunca más en la vida voy a volver con Julián”, una vez que cierra una puerta no la abre nunca más, yo pienso distinto”, dijo Zucchi ante las cámaras de Magaly TV la Firme.

Posteriormente, con evidente resignación, el también productor de cine complementó: “Ante la negativa tan rotunda de Yiddá uno tiene que hacer su vida”, deslizando la idea de que trató de recuperar el amor de su expareja.

Como se recuerda, Yiddá Eslava y Julián Zucchi anunciaron el fin de su romance en octubre de 2023, al poco tiempo, la actriz fue captada en salidas con un nuevo pretendiente, se trataba del fotógrafo Ángel Fernández.

“Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí estoy saliendo con alguien, estoy superfeliz, no es del medio”, indicó Eslava para América TV, días después de afirmar que no guardaba luto por el término de su antigua relación.

Por su parte, Zucchi comentó acerca de Yiddá que tras su separación ella tomó un cambió radical que mejoró su apariencia y estado de ánimo. “Se ve como que renació. Indudablemente algo en nuestra dinámica no funcionaba. [...] Teníamos necesidades diferentes en lo personal como en lo laboral” , indicó.

¿Julián Zucchi quiere una nueva pareja?





En otro momento de la entrevista que Julián Zucchi dio al programa de Magaly Medina, el actor explicó que no está buscando una nueva pareja, sin embargo, no se cierra a la posibilidad de volver a enamorarse.

“No soy un pretendiente fácil, la persona que esté conmigo sabe que no pueda tener más hijos, que mi vida está partida entre Perú y Argentina”, indicó.

Lugo, complementó diciendo: “Quiero estar solo y no estoy abierto ni cerrado al amor. Me gusta la mujer decidida, fuerte, inteligente. Soy muy trabajador y mi prioridad son mis hijos”