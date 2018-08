"Junto2": así vivimos el show de Marc Anthony y Maluma en Lima | VIDEO

La palabra "Junto2" (sí, así, con el número 2) ya ha pasado a formar parte de nuestra rutina. Cada año, los mejores artistas de Latinoamérica llegan al Perú en este formato en el que se presentan junto a otra estrella. Han pasado así cantantes como Juan Luis Guerra, Carlos Vives, Romeo Santos, entre otros. El jueves fue el turno de Marc Anthony (quien repite el plato) y Maluma, el reggaetonero colombiano de moda.

El escenario escogido para este show fue el Estadio Monumental de Ate, debido a las restricciones que ahora hay en el Estadio Nacional, el cual quieren priorizar para que solo se vea fútbol. Ayer, en la fría noche limeña más de 20 mil almas cantaron y bailaron al son de ambos artistas.

La parte previa del show estuvo a cargo de Manuel Turizo, colombiano de 18 años que viene haciéndose notar en la escena del reggaetón con temas como "Una lady como tú" y "Esperándote". Él y su hermano, Julián, fueron los encargados de preparar a los asistentes para lo que venía. Y así lo hicieron.

Luego llegaría el turno de Maluma, el artista colombiano que más suena en este momento (junto a J Balvin). Su show estuvo cargado de temas de su reciente álbum, "F.A.M.E.". Allí se oyeron canciones como "Marinero", "El préstamo" y "Felices los 4".

"Yo estaba más impaciente por volver que todos ustedes"

EN VIDEO: Maluma en Lima. (Fuente: Instagram Stories)

Es lo que dice Juan Londoño, el colombiano conocido mundialmente como Maluma, mientras sus fans aplauden. En el escenario, un elenco de baile lo acompaña en todos sus desplazamientos. Los flashes de los celulares también se encargan de iluminar al artista que se encuentra en la cima de su carrera. Llega el momento de usar una casaca con los colores del Perú mientras el público enloquece por él. Suena "Bella", tema que comparte con el cantante Wolfine. La parte final llegó con temas como "Carnaval" y una vez más "Felices los 4", esta vez con la versión en salsa de la canción, pero sin Marc Anthony, que forma parte de la versión de estudio, pero no estuvo ayer acompañando al colombiano.

EL SABOR DE SIEMPRE

No hay concierto de Marc Anthony en el que la convocatoria sea baja. Se los dice alguien que ha visto al neoyorquino por cuarta vez, y sabe que cualquier presentación del salsero, no tiene pierde.

La intro ya conocida y que hace calentar a la orquesta viene con un homenaje instrumental a Lavoe. Segundos después aparece el flaco Marc, con el tema "Valió la pena", generando los aplausos de todo el público. No arriesga mucho Marc Anthony, podríamos pensar aquellos que notamos que los primeros temas se han repetido en todas sus anteriores presentaciones en la capital: "Y hubo alguien", "Contra la corriente" y "Vivir lo nuestro".

Aún así, los fans lucen maravillados. El salsero conquista a su público con su voz y baile, e invita a que todos formen parte de su fiesta. Un "check it out baby" es el preámbulo de cada canción en su setlist, en el que tampoco faltan baladas como "Abrázame muy fuerte", "Y cómo es él" y "Ahora quién". El aplauso baja desde las tribunas del Monumental y llega hasta el escenario ubicado en la tribuna sur del recinto.

¿Hace cambios Marc? Ayer sí, y es algo que ha venido repitiendo en sus presentaciones de este año. Aparte de "Te conozco bien" y "Qué precio tiene el cielo", el salsero presentó un medley con los temas "Te amaré", "Palabras del alma" y la sorpresa de la noche "Si te vas", canciones que formar parte del repertorio salsero de los inicios de Marc Anthony.

EL DUETO QUE NO SE DIO

Seguramente están preguntándose a qué hora se dio el encuentro entre Marc y Maluma en el escenario para cantar "Felices los 4", pero una vez más la decepción se apoderó de los asistentes que no pudieron disfrutar de sus artistas en escena, salvo un breve encuentro de abrazos y mucho cariño entre ambos mientras el salsero cantaba "Mi gente". Los aplausos y los pedidos del público llegaban hacia los artistas, pero ayer no se dio el encuentro musical.

¿Ya nos podemos replantear el título de estos conciertos? Una vez más (en 2017 Marc Anthony y Carlos Vives se presentaron en el Estadio Nacional y no cantaron "Cuando nos volvamos a encontrar", tema que comparten) el "Junto2" no es tan cierto como creíamos.