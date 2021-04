Conforme a los criterios de Saber más

Quetzalcóatl, Chavela Vargas, banda, Tepoztlán, mariachis, Mon Laferte. Si todo esto le sonó muy mexicano, entonces el nuevo álbum de la cantante chilena, quizá vaya por ese camino también.

La historia comienza así, Mon Laferte se mudó hace un par de años a Tepoztlán, lugar donde vivió sus últimos años Chavela Vargas, una cantante mexicana de origen costarricense, conocida por darle a la ranchera un nuevo estilo y nivel, sobre todo por su particular forma de cantar, guitarra en mano, una voz que imitaba a los hombres despechados y traicionados y una sentimiento que desgarraba en cada canción. Un documental sobre la vida de Vargas fue el punto de partida para que Laferte rebusque en letras y fragmentos de canciones escritas años atrás. Y a partir de ahí, crear.

SEIS es eso, una puerta abierta de la artista para conocer sus temores, sus debilidades, su amor por su madre en un tema como “Te vi” y un camino que recorre la melancolía, entre una variedad de instrumentos. Podría ser el álbum más personal de Mon Laferte, quien deja atrás la salsa y el mambo de “Norma” (su quinto álbum de estudio) y se muestra más versátil, una vez más, en tiempos pandémicos (sin conciertos en vivo ni presentaciones de álbumes apoteósicas).

Del disco se desprenden también melodías acompañadas de acordeones, guitarras, vihuelas mexicanas, violines y trompetas. ADN mexicano para temas como “Amigos simplemente”, “No lo vi venir” y “Esta morra no se vende”. Y quizá allí radique la mayor apuesta de Mon Laferte. Una banda total para acompañar estas nuevas letras que sí, tienen despecho, pero también superación, empoderamiento y mucha nostalgia.

Colaboraciones con Alejandro Fernández y Gloria Trevi, y la muy popular “La Arrolladora Banda El Limón” (todos de México) le dan a “SEIS” más identidad con un país en el que las artistas mujeres le han dado un nuevo realce y nivel a su música y orígenes (Natalia Lafourcade con sus dos álbumes “Musas”)

Sobre el disco, la cantante chilena afirmó en entrevista con NPR, que “SEIS” “no es un álbum inspirado en Chavela”, pero sí en lo que vio en el documental “Chavela”, que es un repaso por la vida de la cantante nacida en Costa Rica, pero conocida por darle un realce mundial a las rancheras. Además, Laferte comentó que “SEIS” es un álbum grabado en casa, con Sebastián Aracena y Manú Jalil como productores del disco.

Las letras del álbum fueron concibiéndose entre los apuntes antiguos de libretas de la cantante, y la soledad y calma de un lugar como Tepoztlán, a hora y media de Ciudad de México. Allí, Mon acondicionó un estudio, una sala de grabación, y junto a su equipo le ha dado forma al disco más sólido de su carrera artística. No con hits como “Tu falta de querer” o “Amárrame”, pero sí con historas más personales, incluso, dejando el desamor o despecho de lado. Empoderándose más.

“No veo por qué si hago una cosa no puedo hacer otra”

La cantante experimenta, juega y viaja por distintas fases de la música mexicana. Destaca mucho el cierre de “Se va la vida”, una melancólica letra acompañada por la Banda Femenil Regional “Mujeres del Viento Florido”, agrupación que le da toque de procesión y un aire patronal al tema. En “La Democracia”, Mon pasa por la cumbia tradicional con una letra de protesta: “Y los de arriba sacan ventaja y la justicia que sube y baja, nos tienen siempre la soga al cuello, la vida al filo de una navaja”. Además, “Amado mío” tiene un impecable arreglo de cuerda y una letra solitaria que conmueve por una interpretación limpia.

Sobre el tema con Gloria Trevi, “La Mujer”, Mon Laferte indicó en entrevista con NPR que era una letra que escribió hace mucho tiempo en otra etapa de su vida, pero que era momento de cambiarle “dos o tres cositas”, y el sentido y mensaje de la canción cambió por completo. Si antes había despecho, ahora hay superación, empoderamiento. “Ahora ya no me recuerda una etapa destructiva y ahora me siento chingona”, indicó la chilena.

“Yo soy la que te amó, la que te perdonó

Antes de conocerte no sabía de dolor

Qué pena me da saberte

Ahora estoy sola y probablemente también lo estás

Y así acabaras”.

Las enseñanzas de la pandemia

“(La pandemia ha sido) un maestro real, qué duro ha sido. Me hacía mucha falta detenerme, aprendí y recordé la importancia de estar con la gente importante. Necesitaba tener tiempo para mí, vivía para el trabajo, bajo muchas expectativas, necesitaba mucho tomarme un tiempo, tener paciencia y cuidarme también. La pandemia le ha tocado mucho a algunas personas, y todos hemos aprendido algo”, indicó Mon Laferte.

“A mí me vino a fortalecer. Mucha gente comenzó a dedicarse más al arte. Me puse a dibujar, a crear y a pintar. Nos dimos cuenta de la importancia del arte”, afirmó.

MON LAFERTE - SEIS

2021 Universal Music México

Calificación: 7.5 / 10